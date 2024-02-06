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胡歌繁花演完將演「張居正」？傳角色被古裝男神搶走

娛樂新聞組╱即時報導
早前傳胡歌將接陸劇「風禾盡起張居正」。（取材自微博）
早前傳胡歌將接陸劇「風禾盡起張居正」。（取材自微博）

陸劇「風禾盡起張居正」即將開拍，早前傳出張居正一角是由因「繁花」身價再次翻漲的胡歌接演，但近日又傳出因古裝劇走紅的成毅演出。消息一出，引起網友熱議，有人指成毅古裝劇總是演吐血主角，但成毅粉絲也反擊，「成毅細看挺老成持重的」。

綜合媒體報導，「風禾盡起張居正」的原著小說曾獲得中國茅盾文學獎，合作的製作影視公司的上一部作品「人世間」曾斬獲無數大獎，劇中的每一位演員都被稱為是演技派。之前傳出「張居正」由胡歌主演，但又有消息指出，成毅拍完「狐妖小紅娘王權篇」後，將進組飾演張居正。

古裝男神成毅主演「蓮花樓」。(取材自微博)
古裝男神成毅主演「蓮花樓」。(取材自微博)

據報導，成毅這幾年的口碑越來越好，從「琉璃」、「沉香如屑」到去年轉型的探案劇「蓮花樓」都爆紅，「蓮花樓」豆瓣評分達到8.4，算得上是這幾年古裝劇中的高分作品。探案古裝劇「蓮花樓」叫好又叫座，站穩古裝男神一線。

對於成毅接演張居正，消息傳出後網友熱議，有人認為「劇組怎麼想的？張居正怎麼是成毅能演的，他古裝劇總是演吐血主角」、「成毅老演身體不好弱不禁風，演不出威嚴感」、「張居正是歷史背景如此厚重的一個人物，老戲骨都不見得拿得下，一個總是演奶油小生的偶像派演員來演，能演好嗎？」

對此，成毅粉絲非常憤憤不平，紛紛表示「演王權富貴的時候，說他年紀大不適合演，現在又說他年紀小不適合。」也有人表示，「 蠻期待成毅演一個厚重的歷史人物角色。中老年部分相信配合化妝造型，成毅也會演繹得很好」、「成毅細看有時候挺老成持重的」。

胡歌 繁花

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