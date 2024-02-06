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影／56歲港星張敏耍萌片 狠狠打臉批評她老的酸民

娛樂新聞組╱即時報導
56歲的香港女星張敏，嫁為人妻後淡出演藝圈。(取材自微博)
56歲的香港女星張敏，嫁為人妻後淡出演藝圈。(取材自微博)

56歲的香港女星張敏，嫁為人妻後淡出演藝圈，出席活動常戴著墨鏡，還多次被質疑「老了」，最近她曬出一段影片，賣萌回春像是美少女。

張敏是香港90年代女神之一張敏，憑著與周星馳、李連杰等男星合作多部經典電影，電影「賭聖」中飾演綺夢一角，奠定一代女神地位，在「倚天屠龍記之魔教教主」演出趙敏，至今無法被其他女星取代。

張敏近年多次遭質疑變老了，已經不是當年那個婀娜多姿的女神，日前她在微博上傳一段15秒耍萌自拍影片，畫面中的張敏露出正臉，搭配龍年相關的可愛濾鏡，整個人可愛又甜美。廣大粉絲見到張敏大回春的狀態，大讚根本是狠狠打臉那些批評她老了的酸民，「天啊姊姊好可愛啊」、「天天開心，狀態就會一直是美少女啊」。

張敏出身於亞視藝員訓練班，出道不久就被王晶發掘，沒演過幾多部亞視的戲劇，反而在出道初期參演港台製作的「獅子山下」系列，在名為「煙火人間」擔當女主角，19歲的張敏不只外形亮眼，也表現出成熟演技。她自1995年淡出演藝圈後，已經鮮少有新作品，據港媒報導，張敏現在定居北京，去年過生日時，年過半百的張敏皮膚白到發光，身形也相當纖細。

香港 李連杰 微博

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