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撕渣男被「放養」？ 張天愛：神經病

娛樂新聞組／綜合報導
張天愛被指事業走下坡，在社群平台發文疑怒懟狗仔。（取材自微博）
張天愛被指事業走下坡，在社群平台發文疑怒懟狗仔。（取材自微博）

中國34歲女星張天愛臉蛋艷麗、身材火辣，她演出網路劇「太子妃升職記」一炮而紅，5日她在社群平台上發文：「神經病。」疑似怒懟狗仔和黑粉。據搜狐報導，先前有狗仔在社群平台公然爆料，稱張天愛親自手撕前男友徐開騁，資源掉了不少。

據悉，「太子妃升職記」熱播次數高達24億次，堪稱是網劇和穿越劇的最佳代表作，播出時期網路聲量壓過當時孫儷主演的熱播劇「羋月傳」，也捧紅新人張天愛。

綜合媒體報導，張天愛早前與徐開騁交往，兩人都沒有公開承認；去年傳出徐開騁劈腿古力娜扎，張天愛將兩人對話錄音公布，徐開騁坦承交往中酒後亂性；時隔一年張天愛被傳因撕開渣男假面導致事業走下坡，有粉絲在留言區稱，劇播期間有黑粉帶著狗仔的造謠內容刷廣場。

報導指出，狗仔「飛哥追瓜速報」日前在社群上提到張天愛開撕徐開騁後就得罪了人，資源也掉了不少，經紀公司還有平台對她處於放養狀態，「最近也沒有發現她談什麼新男友」；張天愛5日發微博回應：「神經病」，雖未指名道姓，但被外界認為是向狗仔所說言論反擊。

網友紛紛留言「原來明星也會發瘋」、「有點說對了，張天愛的確不是軟弱性格」、「愛總幹得漂亮」、「反正我站妳」。

張天愛近期新劇「阿麥從軍」開播，她在劇中女扮男裝，戲外她穿鎧甲宣傳，在活動中公主抱起一名80公斤的男子，超強臂力讓人佩服。

孫儷 微博

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