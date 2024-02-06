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星爺NFT「Nobody」開賣暴升 轉手賺5倍

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳是許多影迷心目中的「喜劇天王」。(取材自微博)
周星馳是許多影迷心目中的「喜劇天王」。(取材自微博)

香港「喜劇天王」周星馳跨足加密幣市場；他發行的NFT項目「Nobody」開賣後交易量驚人，最低購入價在一、兩個小時已上升兩倍，隔日升幅近5倍，網友直呼周星馳這次是來「派錢」的。

鉅亨網報導，沉寂已久的NFT市場迎來新一波熱點，周星馳發行的NFT項目「Nobody」總數1萬張，4日晚間陸續發放鑄造空投，一夜之間不僅交易量衝破3500$ETH，地板價更是從0.19527$ETH暴漲近500%，最高來到0.98$ETH的高點。

香港01報導，周星馳早前開設個人Instagram，發布名為「Nobody」的Web3計畫，吸引粉絲及圈內人的注意。

「Nobody」NFT系列以混合投標及白名單方式發售，白表單為預先訂購制而投標，開放時有興趣的收藏者可存入相應數量的加密貨幣，以抽籤形式購買。每顆以太幣$2315USDT計算，則每個NFT「Nobody」成本約需3548港元。

4日晚開始空投後，即有人大批買進，最低購入價在一、兩個小時已迅速上升兩倍，到5日升到每張0.978ETH，即約1萬7772港元，升幅近5倍。

據報導，鏈上數據顯示，有人從0.3ETH開始大批買入，最終入手50個；如果以每張0.3ETH計算，即他以27萬港元（約3萬4000美元）成本，10小時內淨賺約62萬港元（約7萬9000美元）。有不少網友都在X表示，周星馳這一次是「派錢」。

不過賣NFT風險極高，不少名人主導的NFT系列，在市場熱情冷卻後面對迅速下跌的結局；如余文樂主導的「ZombieClub」，就在一年內經歷由0.666ETH暴升2.07ETH再急跌約90%，至今日0.084ETH（約1523港元）的水平。

每張NFT都是由不同組件部分組成。（取材自Instagram）
每張NFT都是由不同組件部分組成。（取材自Instagram）

NFT 周星馳 香港

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