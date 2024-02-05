我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

「李李」吃顆毛豆都被剪 網為辛芷蕾叫屈：有什麼錯

娛樂新聞組／綜合報導
辛芷蕾演出「李李」的神祕韻味。(取材自微博)
辛芷蕾演出「李李」的神祕韻味。(取材自微博)

在「繁花」中演出神祕老闆娘「李李」暴紅的女星辛芷蕾，近日受訪時爆料，劇中她和「寶總」胡歌多次在涮羊肉餐廳密會，面對美味佳餚，辛芷蕾自然動筷子吃了一口羊肉，卻被導演王家衛制止，「妳只能拿筷子蘸醬，不許夾菜」，不服氣的辛芷蕾硬是吃了一顆毛豆，沒想到還是被剪掉了。

「繁花」後勁強大，就算全劇播畢，相關話題仍不斷延燒。近日，劇中三美「玲子」馬伊琍、「汪小姐」唐嫣、「李李」辛芷蕾合體登上雜誌，辛芷蕾談到與寶總吃羊肉火鍋的幕後，表示她按照自己演戲習慣吃了一口羊肉，結果王家衛馬上喊停，「為什麼你要吃？太不優雅了。」

還說，「妳是來談生意，不是來吃飯的」，還要她以後吃飯只准拿筷子蘸醬，不許夾菜。

辛芷蕾心有不甘表示，「可涮羊肉挺香的，一筷子就行，就不讓我吃，只讓我吃豆腐，只讓我蘸一點兒麻醬，嘴都不能張開，一顆毛豆他都不讓我吃…後來我還是吃了毛豆，是我硬要吃的，結果他給我剪掉了。」

「辛芷蕾就想吃一顆毛豆她有什麼錯」還因此登上熱搜，引起網友熱議。

有網友笑稱，「我家蕾蕾三十幾歲想吃口毛豆她有什麼錯」、「哈哈哈哈哈一顆毛豆的鬧劇」、「表面是李李，內心的辛芷蕾藏不住了」。

據悉，辛芷蕾為了演「至真園」風情萬種的老闆娘「李李」，特別去學習拉丁、探戈等各種舞蹈，腳都快磨爛了，終於得到王家衛的肯定。

繁花 馬伊琍 胡歌

上一則

消耗熱播劇「閃星」吸血？ 張佳寧宣傳新劇被轟下線

下一則

寶總來拜年…胡歌為妻子老家錄新春視頻 被讚好女婿

延伸閱讀

辛芷蕾「繁花」中吃顆毛豆都挨剪 網為她叫屈：有什麼錯…

辛芷蕾「繁花」中吃顆毛豆都挨剪 網為她叫屈：有什麼錯…
繼「天選之臀」… 秦嵐露美背迷翻網友「讓人神魂顛倒」

繼「天選之臀」… 秦嵐露美背迷翻網友「讓人神魂顛倒」
迪麗熱巴提2行李箱 辛芷蕾：女超人

迪麗熱巴提2行李箱 辛芷蕾：女超人
迪麗熱巴「徒手提兩行李箱下樓」 辛芷蕾驚呆：女超人…

迪麗熱巴「徒手提兩行李箱下樓」 辛芷蕾驚呆：女超人…

熱門新聞

塔羅牌老師艾菲爾以姓名學算出游錫堃將勝出立委院龍頭結果翻船。圖／摘自臉書

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

2024-02-01 18:44
楊紫瓊透露第一任婚姻離婚原因。（取材自微博）

楊紫瓊首談第1任婚姻：我生不出繼承人所以離婚

2024-01-30 22:39
「主角」是張藝謀首部電視劇。（取材自微博）

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

2024-01-28 03:30
台語歌手李素專日前上「新聞挖挖哇」分享過往經歷。圖／截自YouTube

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

2024-02-04 10:14
楊貴媚把重心都放在家人跟工作，背後有其原因。(圖／桂田文創提供)

楊貴媚15年沒談戀愛 一生沒離開過父母、身後事想好了

2024-01-31 00:30
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉為了財產與小孩監護權大打離婚戰。（路透資料照片）

布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩

2024-02-03 17:35

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅