上一代藝人都沒說…劉德華首談「隱婚」舊事：以為可以不公開

劉德華自爆被 「私生粉」跟蹤的事情。(取材自微博)

港星劉德華近日宣傳電影「紅毯先生」，他與導演寧浩在直播間討論到片中裡面有一個橋段是男主角劉偉馳結婚和離婚以及生小孩都沒有公開時，寧浩透露，這一橋段是劉德華添加的。劉德華解釋說：「我們上一代的藝人結婚也沒講，生小孩也沒講，都不講，我以為是可以的。」

劉德華與妻子朱麗蒨2008年登記結婚。兩人於1986年經朋友介紹認識，交往十幾年未正面承認。直到2009年，朱麗倩的父親於馬來西亞過世，劉德華的名字出現在訃告上，兩人關係才正式公開，之後他在官方網站「華仔天地」發表「對不起」文章，承認此事。

劉德華1986年在朋友介紹下認識朱麗蒨，不過兩人被傳交往到結婚，劉德華一直都沒有正面承認，他當年秘婚消息傳出後，受到不少民眾詬病，認為他不誠實。

劉德華隱婚的原因在於他的高人氣，他在直播間講述自己被 「私生粉」跟蹤的事情。「拍『天下無賊』，真的有個16歲的小孩躲在我床底下一天。」他說因為按摩師上門為他按摩時，提醒他床底有聲音，他才發現床底有人，「他找工作，他從農村出來的，我跟他聊了一個小時。」

另外，劉德華在「紅毯先生」中有不少動作場面，而在接受訪問時，他也重提2017年墮馬受傷事故，稱令他至今蒙上陰影：「那段時間也真的在醫院很長時間，就停了大概8個月吧！然後差不多一年多才開始重新再拍戲。那我怕馬現在是怕馬，很多人也沒想過我會，因為騎馬受那麼重的傷。」