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霍建華與24歲女星貼臉拍照 網批她「綠茶代言人」

娛樂新聞組／綜合報導
男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊。(取材自微博)
男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊。(取材自微博)

台灣男星霍建華近期回到中國大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊，認為霍建華已婚，但卻與其他女星過於親近實在不妥。

有「最美藝考生」之稱的新加坡女星李凱馨其實是星二代，父母親都是演員，小時在北京讀書，後來被香港導演許鞍華相中拍廣告出道，前陣子她與霍建華一起拍戲，在劇組的殺青聚會中與霍建華額頭貼額頭親密合影，當時霍建華的手也摟著李凱馨的肩。

李凱馨將這張照片上傳到自己的社群平台，並寫下：「好開心殺青了以後還可以一起聚，謝謝華哥，永遠那麼照顧和疼我這個妹妹，在劇組裡有你的日子真的很快樂！也謝謝Ruby姐的熱情招待和認可，好快樂遇見你們。」

照片一出，卻引來網友狂罵，「已婚男性私下跟異性拍照的時候這麼親密不太好吧！又不是劇照」、「親密的動作、文案合適嗎？還放在首圖」、「這年紀了還有哥哥妹妹之說」、「綠茶代言人」；但也有網友出面替他們倆說話，「公開曬就是什麼事也沒有，遮遮掩掩才有事！現實生活中也是這樣的」。

事實上，李凱馨當天還曝光了其他照片，她也與林心如一同合照，因此有網友也出面替李凱馨說話，「人家嫂子都沒說話了」、「你們不和同事聚會的嗎？」

新加坡 林心如 香港

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