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陪妻採買 胡歌全程推購物車被讚體貼

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌因「繁花」中的寶總一角，又火了一把。(取材自微博)
胡歌因「繁花」中的寶總一角，又火了一把。(取材自微博)

中國知名演員胡歌近日以「繁花」中的寶總一角，人氣再攀高峰，更被大讚是「天選男主」，超越當年成名作「琅琊榜」。胡歌日前被拍到和妻子黃曦寧去超市採購，兩人「最萌身高差」成為焦點，「胡歌和老婆出門購物」也因此上熱搜。

去年年初，胡歌官宣結婚當爸，震驚演藝圈，而妻子正是小他11歲的經紀人黃曦寧。當時，有毒舌網友批評黃曦寧外表「真的醜」，還說她是「近水樓台先得月」。不過，所有的評論並不影響小夫妻的生活，兩人低調的過著日子。

近日，狗仔「酷哥追星日記」拍到胡歌與黃曦寧逛賣場的畫面，只見兩人帶著口罩、打扮休閒，推車上堆滿成堆的禮品。兩人默契的將物品一一放到後車廂，碰到比較重的東西時，黃曦寧還會幫著胡歌一起搬，互動自然而甜蜜。而胡歌全程推購物車的一個小動作，也被網友稱讚體貼。

不過，兩人站在一起的畫面被網友們笑稱是「最萌身高差」，胡歌近185公分的身高讓一旁邊的黃曦寧更顯得嬌小。

網友看了畫面紛紛表示，「螢幕前是明星是男神，私底下人家也是個普通人。」「挺好的，踏實過日子。」

據悉，胡歌在工作場合曾多次提到老婆和女兒，表示他很滿意現在的生活。他為女兒取名為「茉莉」是「莫離」的意思，表達了他對女兒的期望，希望她不要遠離家人。他還說自己看到老婆發來的女兒睡顏照會流淚，還說妻子和女兒讓他感受到了前所未有的幸福。

胡歌因「繁花」中的寶總一角，又火了一把。(取材自微博)
胡歌因「繁花」中的寶總一角，又火了一把。(取材自微博)

胡歌 口罩 繁花

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