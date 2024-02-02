陪妻採買 胡歌全程推購物車被讚體貼

胡歌因「繁花」中的寶總一角，又火了一把。(取材自微博)

中國知名演員胡歌 近日以「繁花 」中的寶總一角，人氣再攀高峰，更被大讚是「天選男主」，超越當年成名作「琅琊榜」。胡歌日前被拍到和妻子黃曦寧去超市採購，兩人「最萌身高差」成為焦點，「胡歌和老婆出門購物」也因此上熱搜。

去年年初，胡歌官宣結婚當爸，震驚演藝圈，而妻子正是小他11歲的經紀人黃曦寧。當時，有毒舌網友批評黃曦寧外表「真的醜」，還說她是「近水樓台先得月」。不過，所有的評論並不影響小夫妻的生活，兩人低調的過著日子。

近日，狗仔「酷哥追星日記」拍到胡歌與黃曦寧逛賣場的畫面，只見兩人帶著口罩 、打扮休閒，推車上堆滿成堆的禮品。兩人默契的將物品一一放到後車廂，碰到比較重的東西時，黃曦寧還會幫著胡歌一起搬，互動自然而甜蜜。而胡歌全程推購物車的一個小動作，也被網友稱讚體貼。

不過，兩人站在一起的畫面被網友們笑稱是「最萌身高差」，胡歌近185公分的身高讓一旁邊的黃曦寧更顯得嬌小。

網友看了畫面紛紛表示，「螢幕前是明星是男神，私底下人家也是個普通人。」「挺好的，踏實過日子。」