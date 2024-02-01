楊紫瓊曝與潘廸生離婚內幕 與小孩有關

楊紫瓊(左)與葛妮絲派特洛的製作人丈夫合作新劇「孫家兄弟」，因而結為好朋友。（取材自Instagram）

楊紫瓊 因主演「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once）拿下2023年奧斯卡影后，近期作品不斷，更與另一位影后「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）的丈夫布萊德佛查克（Brad Falchuk）合作Netflix動作喜劇「孫家兄弟」，兩人因而結為好友，楊紫瓊最近登上葛妮絲派特洛的YouTube節目受訪，難得提及與香港 電影大亨前夫潘廸生的離婚主因，其實全與小孩有關。

楊紫瓊提到在亞洲社會裡，女生只要20幾歲就被寄望結婚生子，而她的母親也一直對她有這樣的期望，但她一直認為這樣會讓女性失去自由、獨立性，她並提到與香港寶電影公司老闆潘迪生的第一段婚姻，坦言生育問題就是兩人的離婚主因。

潘迪生想要一個大家庭，也需要小孩傳承事業，並且強調「不只是一個而已，而是兩個兒子，甚至三個更好」，而她即便怎樣努力，都未能如願生育，最後這段婚姻僅維持四年就分手。

楊紫瓊回想當年的心境非常低潮、艱困，「不過我們分開是明智的，離婚很艱難，但我選擇離開，而不是假裝一切都會好起來，這樣做是對的」，她現今仍與潘迪生是好友，也開心表示，因為46歲繼子尼古拉斯陶德（Nicolas Todt）生了小孩，自己直接順利升格為祖母。