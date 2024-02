楊紫瓊曝與潘廸生離婚內幕 與小孩有關

楊紫瓊(左)與葛妮絲派特洛的製作人丈夫合作新劇「孫家兄弟」,因而結為好朋友。(取材自Instagram)

楊紫瓊 因主演「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)拿下2023年奧斯卡影后,近期作品不斷,更與另一位影后「小辣椒」葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)的丈夫布萊德佛查克(Brad Falchuk)合作Netflix動作喜劇「孫家兄弟」,兩人因而結為好友,楊紫瓊最近登上葛妮絲派特洛的YouTube節目受訪,難得提及與香港 電影大亨前夫潘廸生的離婚主因,其實全與小孩有關。

楊紫瓊提到在亞洲社會裡,女生只要20幾歲就被寄望結婚生子,而她的母親也一直對她有這樣的期望,但她一直認為這樣會讓女性失去自由、獨立性,她並提到與香港寶電影公司老闆潘迪生的第一段婚姻,坦言生育問題就是兩人的離婚主因。

潘迪生想要一個大家庭,也需要小孩傳承事業,並且強調「不只是一個而已,而是兩個兒子,甚至三個更好」,而她即便怎樣努力,都未能如願生育,最後這段婚姻僅維持四年就分手。

楊紫瓊回想當年的心境非常低潮、艱困,「不過我們分開是明智的,離婚很艱難,但我選擇離開,而不是假裝一切都會好起來,這樣做是對的」,她現今仍與潘迪生是好友,也開心表示,因為46歲繼子尼古拉斯陶德(Nicolas Todt)生了小孩,自己直接順利升格為祖母。