暴雪時分、慶餘年2 今年蓄勢爆款電視劇

「暴雪時分」由吳磊、趙今麥主演。（取材自微博）

2023年的影視劇市場誕生了「狂飆」、「漫長的季節」、「繁花」等高熱度、高口碑佳作。2024年，有哪些好劇值得關注？哪部劇將成為「爆款」？羊城晚報報導，各大視訊平台、電視台陸續公布了2024年待播劇片單，幾百部或已立項、或已建組、或已殺青的作品，已呼之欲出。

都市愛情類

暴雪時分／吳磊、趙今麥

本劇改編自墨寶非寶同名小說，由吳磊、趙今麥領銜主演，講述了天才級職業斯諾克選手林亦揚與當紅九球選手殷果相遇在一場十年難遇的暴雪之夜，兩人因對運動的熱愛而不斷產生交集，生活逐漸改變。最後兩人共攀事業高峰，一同為職業桌球事業貢獻力量，並攜手教練、隊友共推撞球項目發展。去年，吳磊憑藉「愛情而已」讓不少觀眾感受到了「運動型男」的魅力，這次，他再演運動員，引發不少期待。

春色寄情人／李現、周雨彤

該劇是李現、周雨彤主演的治癒系偶像劇，講述年少時車禍導致殘疾的莊嚴結束城市打工生活，回鄉後與遺體整容師陳麥冬發生的愛情故事。劇中，李現飾演的陳麥冬，用最溫柔的手法，給予逝者最後的尊嚴。這份工作雖不見陽光，卻蘊藏著尊重與愛。隨著劇情發展，兩位主角將在相處中治癒彼此。

李現、周雨彤主演的「春色寄情人」很治癒。（取材自微博）

承歡記／楊紫、許凱

本劇根據亦舒同名小說改編，由楊紫、許凱主演，講述出身於上海普通人家的95後女孩麥承歡與男友辛家亮的感情糾葛，以及他們在母親強勢關愛下努力成長的故事。故事透過展近代觀觀念的差異，傳遞家庭溫暖，聚焦當代新型親子關係的重塑與融合。

你比星光美麗／譚松韻、許凱

該劇是一部職場愛情劇，由許凱、譚松韻主演，講述倔強的創業者紀星遇上腹黑投資人韓廷後展開的愛情故事。許凱的「愛的二八定律」和譚松韻的「請叫我總監」都曾讓觀眾感受過他們的“職業感”，也拉高了觀眾對該劇的期待值。

懸疑刑偵類

烏雲之上／孫儷 、羅晉

本劇由孫儷、羅晉、丁冠森、李小冉等人主演，圍繞著孫儷飾演的女刑警韓青的視角展開，講述她穿過迷霧直擊罪惡的故事。這也是孫儷繼「玉觀音」之後，時隔二十年再次飾演女刑警。

孫儷在「烏雲之上」飾演女刑警。（取材自微博）

狂野之境／羅晉、張慧雯

去年，爆款電影「孤注一擲」讓「電信詐騙」成為熱門影視題材，如今，羅晉、肖央、張慧雯領銜主演的「狂野之境」聚焦電信詐騙，講述了「佛系神探」肖曠被調任負責反電信詐騙，並帶領反詐中心同事，偵破了「大學生學費被騙致死」、「假現貨平台」、「猜紅包」、「境外網絡視頻百家樂」等一系列新型電信詐騙案，最終將詐騙頭目繩之以法的故事。

黑土無言／陳建斌、鄧家佳

該劇由陳建斌、胡軍、鄧家佳主演，圍繞著東北瀾河一起惡性犯罪案件展開，三條人命驟然離世，死因卻各不相同，警察探尋真相。該劇在時代洪流中，聚焦社會眾生，關注人物命運變化，並融合了濃厚的東北風物人情，用「慢推理」推進敘事，為觀眾帶來沉浸感、參與感。

獵冰／張頌文、姚安娜

「獵冰」由高群書、萬鵬執導，張頌文、姚安娜領銜主演，坊間號稱該劇是「新版『絕命毒師』」：平靜的沿海小城三平市，緝毒大隊在一次行動中意外繳獲一批新型冰毒，其規模和純度都極為罕見，三平公安立即展開調查。部隊轉業女警趙友男將目標鎖定在了做化工買賣的黃宗偉身上。之後，以趙友男為首的公安隊伍和以黃宗偉為首的製毒販毒分子，一個窮追不捨死咬不放，一個詭計多端擅於隱藏，上演了一出「貓鼠大戰」。

風過留痕／龔俊、孫怡

「風過留痕」改編自九滴水的作品「屍案調查科」，由龔俊、姜武、孫怡主演，講述雲薰市公安局刑事技術科是當地奇案的匯聚之地，科室內的調查小組是一支年輕、專業的精英團隊，個個身懷絕技。他們秉持著「破解死亡密碼，守護生命尊嚴」的宗旨屢破奇案，解決一樁樁匪夷所思的案件。

邊水往事／吳鎮宇、郭麒麟

該劇由曹保平監製，吳鎮宇、郭麒麟、王迅等主演，講述了打工人沈星意外流落到魚龍混雜的邊陲小城三邊坡，與在多方勢力間遊走自如的「和事佬」猜叔之間，關於人性與命運鬥爭的故事。

古代背景類

金庸武俠世界／周一圍、高偉光

熟悉的故事，不同的表達。該系列旨在以全新的美學，重現金庸的武俠世界，由五位知名導演執導五個單元：徐兵執導「東邪西毒」、鄧科執導「南帝北驕」、曹盾執導「華山論劍」、蔡岳勳執導「九陰真經」、楊磊執導「鐵血丹心」。演員方面，周一圍飾演黃藥師、高偉光飾演歐陽鋒、明道飾演洪七公、于謹維飾演王重陽，去年憑藉「封神第一部」走紅的此沙飾演郭靖，去年憑藉「裝腔啟示錄」被觀眾熟悉的包上恩飾演黃蓉。該劇也吸引了陳都靈、何潤東、孟子義、王弘毅等演員加盟。

狐妖小紅娘系列／楊冪、龔俊

動漫版「狐妖小紅娘」講述了以紅娘為職業的狐妖，在為前世戀人牽紅線過程當中發生的一系列有趣、神秘的故事。真人影集分三部：「月紅篇」由楊冪、龔俊主演，「竹業篇」由劉詩詩、張雲龍主演，「王權篇」由成毅、李一桐主演。例如，「月紅篇」講述塗山狐族心懷大義的當家塗山紅紅，與東方家後人東方月初相遇，並漸漸相愛的故事。

「狐妖小紅娘」之「月紅篇」由楊冪擔綱。（取材自微博）

仙劍系列／許凱、虞書欣

「仙劍」系列將於2024年重啟。「仙劍」改編自知名遊戲IP「仙劍奇俠傳1」，它既有仗劍天涯的恣意豪情，又有纏綿悱惻的俠骨柔情。據悉，新版「仙劍」是個擁有煙火氣息，感人且熱血的群像故事。「仙劍六-祈今朝」則講述越今朝與越祈聯手同道夥伴行俠仗義，在旅程中兩人產生甜虐交織、互相羈絆的愛情故事。本劇由許凱、虞書欣出演，許凱一人分飾兩角引發期待。

清明上河圖密碼／張頌文、白百何

該劇改編自冶文彪同名小說，講述了北宋宣和年間生活在汴梁城雀兒巷的趙不尤一家人屢破奇案，守護汴梁百姓的故事。演員陣容方面，該劇由張頌文、白百何領銜主演，配角方面，也有周一圍、侯岩松、張耀、夏夢、林家川、李乃文、海一天、張馨予等演員坐鎮。

「清明上河圖密碼」由張頌文主演。（取材自微博）

大唐狄公案／周一圍、王麗坤

該劇改編自荷蘭作家高羅佩同名小說，以狄仁傑為人物主線，講述了武則天時期，正想要有一番作為的狄仁傑（周一圍飾），走遍大唐疆土，在各州縣及京都為官斷案的傳奇經歷。該劇以單元劇形式呈現，每個單元涉及不同案件。演員陣容方面，該劇由周一圍、王麗坤、鍾楚曦、張嘉益主演，配角方面則有張若昀、李晨、李乃文、陳都靈等知名演員助陣。

慶餘年2／張若昀、李沁

時隔四年，「慶餘年2」將與觀眾相遇。該劇講述了身世神祕的少年范閒，歷經家族、江湖、廟堂的種種考驗與錘煉，書寫一段人生傳奇的故事。值得一提的是，相較第一季，第二季的演員陣容基本上得以保留，張若昀、李沁、陳道明、吳剛、郭麒麟、田雨、李小冉、宋軼、辛芷蕾等主演都將現身，此外，俞飛鴻、毛曉彤、金晨、付辛博等演員將全新加盟。

現實議題類

大山裡的女校／宋佳、都蘭

該劇根據雲南省麗江市華坪女子高級中學校長張桂梅事蹟改編，呈現了張桂梅一路克服辦校困難，並最終成為大山女孩「希望之光」的故事。本劇由「星漢燦爛·月升滄海」幕後團隊打造，製片李行、導演費振翔。宋佳領銜主演張桂梅校長，蘭西雅、都蘭、合詩雨、楊顏嘉主演，聶遠特別出演，張月、翟子路、黃米依、曹曦文、張天陽、姜超特邀出演。

「大山裡的女校」勵志又溫馨。（取材自微博）

艱難的製造／張新成、宋祖兒

本劇由正午陽光出品，改編自阿耐同名小說，由侯鴻亮擔任總製片人，張新成、宋祖兒領銜主演，王彥霖、任程偉、高露等演員加盟。該劇基於1998年到2008年的時代背景，講述主角在民營企業面臨困境的時代下堅持科技創業的故事。值得一提的是，觀眾或將會看到該劇與「大江大河」的夢幻聯動，「宋運輝」王凱、「梁思申」楊採缽將在新劇中出現。

大江大河3／王凱、董子健

該劇是「大江大河」系列的第三季，又名「大江大河之歲月如歌」，由孔笙任總導演，孫墨龍、劉洪源執導，王凱、楊爍、董子健、楊採鈀領銜主演，黃覺、房子斌、劉丹、梁超、劉同、左凌峰加盟。跟隨市場經濟與國企改革大潮，宋運輝、雷東寶、楊巡、梁思申等人的故事仍在繼續，他們一路浮沉，經歷風雲變幻，不變的是追夢人的實幹與拼搏。

玫瑰故事／劉亦菲 、佟大為

本劇改編自亦舒小說「玫瑰的故事」，由汪俊執導，李瀟編劇，講述了黃亦舒與時代並進的二十年史詩傳奇，她經歷了初入職場、求學深造、結婚離婚、辛苦創業、生離死別，儘管世事艱難，但一如既往地為活出更精采的自己而努力。本劇由劉亦菲、佟大為、霍建華、林更新、萬茜、林一、彭冠英、朱珠等人主演。

「玫瑰故事」從開拍之初就受到關注。（取材自微博）

小站警事／郭京飛、陳數

該劇由郭京飛、陳數、李浩菲、孫藝洲、阿如那、林永健、劉佩琦等主演，講述了郭京飛飾演的車站警長常勝在面臨事業、生活的雙重危機下，選擇去偏遠小站駐紮工作。初來乍到，他被陌生環境折騰得苦不堪言，幸好有鄉村教師王冬雨相助，才讓他紮下根，一邊維護治安，一邊幫助村民脫貧，最後還破解了一個隱藏的案件。該劇採用輕喜劇風格，聚焦警民的生活瑣事，刻畫了一個不妥協、不擺爛、不認輸的駐站民警形象。

南來北往／白敬亭、丁勇岱

該劇由鄭曉龍、劉璋牧執導，講述了離鄉十年歸來的老刑警馬魁（丁勇岱飾）與年少氣盛的新乘警汪新（白敬亭飾）組成的師徒二人組，從彼此看不慣對方到惺惺相惜，一起反扒、打拐、緝毒、巡線、打擊盜搶騙，把乘客安危放在第一位，無私守護著南來北往列車治安的故事。該劇集結了金晨、左小青、劉鈞、姜妍、劉冠麟、胡可、倪大紅、李乃文、楊昆、王勁松、房子斌、吳樾、寧理、李勤勤、王迅、楊皓宇等知名演員。

刑警的日子／歐豪、張佳寧

本劇由高群書、肖一凡執導，歐豪、張佳寧、何冰、王佳佳主演，講述為了打擊犯罪、實現警察夢想，年輕的劉子明（歐豪飾）懷著一腔熱血來到市公安局某刑偵支隊工作，但瑣碎無趣的排查工作讓他感到枯燥。在師父魏哥（何冰飾）的教導下，他逐漸端正態度，與小隊成員一起參與偵破案件。