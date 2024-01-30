楊紫瓊首談第1任婚姻：我生不出繼承人所以離婚

楊紫瓊透露第一任婚姻離婚原因。（取材自微博）

奧斯卡楊紫瓊 近日坦承與第一任丈夫離婚的原因，她說前夫潘迪生很想要一個大家庭，他需要兒子來傳承他的事業，不只是一個而已，而是兩個兒子，甚至三個更好。無可奈何，楊紫瓊選擇離婚，但她與潘迪生至今仍是好友。

楊紫瓊在節目上透露，婚後無法兼顧工作，她要專心做別人的太太，努力懷孕生孩子，「這不是我第一任丈夫給我的壓力，而是我自己的選擇，因為我知道，工作與家庭，我只是選擇其一，當時的我想要真正的家庭生活。」

這段婚姻持續了四年，那四年時間，楊紫瓊嘗試了各種方法，希望生下一兒半女，可惜沒能如願。

楊紫瓊說：「我們很相愛，但我們在一起差不多十年了都沒能生出一個孩子，對方龐大的商業帝國需要繼承人，這不是相愛就能夠辦到的。現在看來，我們分開是明智的，離婚很艱難，我能夠離開（這段婚姻），而不是假裝一切都會好起來，這樣做是對的。是的，我們相愛，但勉強下去不會讓我們的關係變得更好。」

潘迪生的第一任妻子是門當戶對的千金小姐楊敏德，二人育有女兒潘楚穎。楊紫瓊在訪問中談到了跟潘迪生前妻的關係，她笑言，兩人就像閨蜜一樣，有空就相約出國度假，相互陪伴出席活動，「很多事情，只要你懂得放手，也許當下很艱難，但最終會有不錯的結果」。