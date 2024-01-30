我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

利好華人 H1B工作簽證抽籤規則大改

楊紫瓊首談第1任婚姻：我生不出繼承人所以離婚

世界新聞網／輯
楊紫瓊透露第一任婚姻離婚原因。（取材自微博）
楊紫瓊透露第一任婚姻離婚原因。（取材自微博）

奧斯卡楊紫瓊近日坦承與第一任丈夫離婚的原因，她說前夫潘迪生很想要一個大家庭，他需要兒子來傳承他的事業，不只是一個而已，而是兩個兒子，甚至三個更好。無可奈何，楊紫瓊選擇離婚，但她與潘迪生至今仍是好友。 

楊紫瓊在節目上透露，婚後無法兼顧工作，她要專心做別人的太太，努力懷孕生孩子，「這不是我第一任丈夫給我的壓力，而是我自己的選擇，因為我知道，工作與家庭，我只是選擇其一，當時的我想要真正的家庭生活。」

這段婚姻持續了四年，那四年時間，楊紫瓊嘗試了各種方法，希望生下一兒半女，可惜沒能如願。

楊紫瓊說：「我們很相愛，但我們在一起差不多十年了都沒能生出一個孩子，對方龐大的商業帝國需要繼承人，這不是相愛就能夠辦到的。現在看來，我們分開是明智的，離婚很艱難，我能夠離開（這段婚姻），而不是假裝一切都會好起來，這樣做是對的。是的，我們相愛，但勉強下去不會讓我們的關係變得更好。」

潘迪生的第一任妻子是門當戶對的千金小姐楊敏德，二人育有女兒潘楚穎。楊紫瓊在訪問中談到了跟潘迪生前妻的關係，她笑言，兩人就像閨蜜一樣，有空就相約出國度假，相互陪伴出席活動，「很多事情，只要你懂得放手，也許當下很艱難，但最終會有不錯的結果」。

楊紫瓊 奧斯卡

上一則

曾是法國「第1美男子」88歲亞蘭德倫晚年竟淪司法監護

延伸閱讀

台灣同婚伴侶逾2.5萬人登記 過半是女性

台灣同婚伴侶逾2.5萬人登記 過半是女性
談「芭比」無緣影后 楊紫瓊：提名…永遠沒有保證

談「芭比」無緣影后 楊紫瓊：提名…永遠沒有保證
「芭比」錯失入圍影后 楊紫瓊發聲「永遠沒有保證」

「芭比」錯失入圍影后 楊紫瓊發聲「永遠沒有保證」
楊紫瓊自帶「俠氣」超強氣場把廣告大片變武俠片

楊紫瓊自帶「俠氣」超強氣場把廣告大片變武俠片

熱門新聞

康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

台77歲資深藝人遭檢調約談 「跟賴清德有關」

2024-01-24 11:30
王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

2024-01-25 01:30
游本昌(右)和胡歌在「繁花」中有精采對手戲。(取材自微博)

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

2024-01-26 06:00
賈玲被爆「瘦回上學時的模樣」。圖為昔日舊照。(取材自豆瓣電影)

賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著

2024-01-26 07:00
李程彬飾演的「白子畫」被批沒仙氣。(取材自微博)

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

2024-01-22 20:34

超人氣

更多 >
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」