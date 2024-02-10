「以愛為營」、「人間煙火」被群嘲…2023年高分劇不靠明星加持

最土的偶像劇「以愛為營」。(取材自微博)

回望2023年，劇集在品質提升和創新上有亮點，主題遍地開花。其中有22部豆瓣評分8分以上劇集，比前一年增加3部，整體沒有辜負觀眾的期待。大致可以看出，2023年獲得市場成功的作品，對IP、明星的依賴度都在降低。

女性題材：配方升級

北京青年報報導，「愛情而已」製作人徐曉鷗稱，「這兩年是非常好的女性題材創作時期。」她認為中國女性對自我的認識愈來愈清晰，創作者也在不斷思考，為什麼會發生這樣的變化，什麼在產生力量，最後會導向哪裡，如何透過作品呈現和回應這種變化。

在徐曉鷗看來，整個社會過去幾年對女性的社會價值、職業價值等已經有基本共識，女性也更注重自我獨立、平等的價值。然而很多女性的困惑發生在細微之處。「尤其是二三線城市，女性家庭感更重，社會關係更緊密，困惑會更細微深沉。」

「愛情而已」用很清新的手法演繹「姐弟戀」。(取材自微博)

「好事成雙」是一部女性主題電視劇。(取材自微博)

在這種判斷和洞察基礎上，許多表現亮眼的女性題材作品不約而同在有意識地拓展邊界。如吳磊、周雨彤主演的「愛情而已」，被視為青春、情感、小人物敘事等多個創作切割上的「清流」。它一邊回答了現實中「姐弟戀」新解法，一邊解鎖兩性關係中更為健康的可能性，是真正能夠受到觀眾認同的時代理解和生活呈現；還有「不完美受害人」、「好事成雙」、「無所畏懼」等女性主題以高熱度攪動市場，跟過往作品相比，它們無論故事背景、人物設定如何，都沒有把女性角色塑造成觀眾期待的、分分鐘勇敢說不的爽劇女主角，而是把人性中自私算計等等所有褶皺打開，是一體多面的人物。

隨著女性主題在2023年的創新和升級，那些陳舊「配方」諸如家庭主婦重返職場+精英男性外掛拯救，隨著觀眾厭倦而失靈。事實證明，只要在作品中註入最當下的「魂」和「真實情緒」，哪怕並沒有脫離舊有的類型框架，都可以得到觀眾積極的回應。

楊洋主演的「我的人間煙火」成為群嘲重災區。(取材自微博)

現偶啞火：受夠霸總

除了寫實題材，古裝偶像劇和現代偶像劇雙雙掌握流量密碼，是市場呼風喚雨的寵兒。然而2023年，曾經憑藉古偶大火的男演員們，卻紛紛在「現代偶像劇」上栽了跟頭。楊洋主演的「我的人間煙火」成為群嘲重災區；前一年還是「蒼蘭訣」魔尊的王鶴棣，跟白鹿合作的「以愛為營」被網友吐槽為「土營」；羅雲熙等人主演的現偶劇集也多是粉絲的狂歡，播出數據跟「出圈」相去甚遠。

同樣的演員，為何一到「現偶」就紛紛啞火失靈，演技、台詞上的短板一覽無遺呢？縱觀這幾部「眾矢之的」，無外乎失真和陳舊——都2023了，「現偶」裡的角色還限定在清一色的霸道總裁的老套路；對主人公人格魅力的想像，仍然離不開刻板的霸道總裁形象。

題材並沒有原罪，2023也有不少成功的古偶、現偶作品，它們能在本身難以形成突破的大環境下獲得認可，同樣也是因為承載著創作者對現實的洞察與回應，傳達跨越古今的情感關照，這些差異化的情緒價值提供，成為好口碑的關鍵。

「去有風的地方」看似平淡，要表達的東西卻很多。(取材自微博)

治癒系劇：更多溫暖

2023年，觀眾似乎更有耐心和意願，看一個建構於現實世界的涓涓細流小美好式的作品，例如「去有風的地方」、「故鄉別來無恙」、「卿卿日常」 。

當下的年輕人在現實生活中接受平凡，而這些「治癒系」劇集在價值觀和情感表達上與之同頻。例如對挫折失敗有著更深的理解與包容；在敘事節奏上塑造日常舒緩接地氣的生活狀態；對普通人友好而平視，著力塑造群像，賦予平凡小人物鮮活靈動的代入感；內容上愛情不再是絕對主題，親情、友誼、兄弟情、夥伴情等多元情感鏈接，帶給觀眾更多溫暖感動。

如何看待「治癒系」在2023年形成新氣候，或許可以概括這一年劇集市場運作的底層邏輯。製作人陳菲說，面對多變的當下，透過作品幫助觀眾坦然地和焦慮共存，接納自己的不完美，在不斷變化的外在環境下安放自我、自我實現，既是內容創作者的責任，也是使命。

最意外走紅：魏大勛

「我的人間煙火」開播後，男二號孟宴臣頻頻登上熱搜，扮演者魏大勛也人氣飆升，一周就漲粉67萬多。魏大勛這次的走紅看似偶然，實際上是必然，它反映的是觀眾對該劇種種套路化創作的「反反」情緒，以及對主角偶像包袱過重、表演自戀的強烈不滿。

最意外的走紅魏大勛。(取材自微博)

最土偶像劇：以愛為營

霸道總裁愛上財經記者，播出前被寄予厚望的偶像劇「以愛為營」沒想到竟然如此「土味」。從劇情到人設，從妝造到運鏡，從表演到台詞，都過時到「像在看十年前的偶像劇」。

最馬不停蹄：肖戰

2023年肖戰共有三部作品播出，分別是「夢中的那片海」、「玉骨遙」、「驕陽伴我」，從質到量都算電視圈的勞模；年代劇、古裝劇、現代劇不偏不倚；三部劇人設無論是外冷內熱的師尊，不羈執拗的大院子弟，熱情單純的設計師弟弟，三個角色跟本人又近又遠，既非常貼合肖戰的優點和特質，讓人看到一個成長型的演員。

最瘋狂的古裝劇「一念關山」。(取材自微博)

最瘋狂古裝：一念關山

劉詩詩 產後復出的「一念關山」吊足觀眾胃口，然而，該劇可謂「高開瘋走」，最終讓觀眾如鯢在喉。這部劇就像一部被精密設計研製的網，在碎片化傳播的時代，面面俱到網羅觀眾「上鉤」。但在如願推高了熱度之後，劇情走向愈來愈瘋癲，全員陣亡的大結局或許滿足了創作者自圓其說的初衷，卻給觀眾帶來不適。「一念關山」後續也將繼續拍攝「一念」系列，這部現象級的「吐槽大劇」值得創作者和業界反思，到底要怎樣才是真正贏得觀眾。