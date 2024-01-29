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黃磊「不務正業」製作新綜藝 親友團嘉賓陣容強大

娛樂新聞組／綜合報導
黃磊首次擔任綜藝製作人。(取材自微博)
黃磊首次擔任綜藝製作人。(取材自微博)

黃磊近年影視作品「小敏家」、「縣委大院」口碑都不甚理想，本以為「嚮往的生活」結束後，他會暫時離開綜藝圈，專心演戲，沒想到，黃磊又籌畫了新綜藝「盒子裡的貓」，讓人不知道他葫蘆裡賣什麼藥。

「盒子裡的貓」是黃磊首次擔任綜藝製作人，他將自己所有的人脈和創意都投入了。

據悉，「盒子裡的貓」是一部綜藝版的「楚門的世界」，他將為10組圈內好友量身訂製十場喜劇療癒之旅。

這檔綜藝錄製方式，不是在棚內，而是把明星嘉賓放在了各大城市街頭巷尾。節目錄製時，一般市民也有可能成為參與者，甚至成為節目發展的關鍵因素。所以，「盒子裡的貓」完全沒有劇本，攝影機拍下的，是明星在面對各種突發事件時的真實反應。

而網友最關心的嘉賓部分，會有哪些明星呢？從目前開拍路透來看，「極限挑戰」男人幫除了沒看到孫紅雷，黃渤、張藝興和王迅都出現在錄影現場。

除了這組「男人幫」，另一檔人氣綜藝「奔跑吧」最初的常駐嘉賓鄭愷和陳赫，也出現在節目現場。此外，還有與他常駐在「嚮往的生活」中的何炅、張子楓、彭昱暢等嘉賓。這些黃磊的「親友團」，吊足觀眾的胃口。

據傳，這檔節目還邀請了許多實力派演員，例如不常在綜藝中露臉的湯唯、徐崢、段奕宏、胡歌等。後續發展值得關注。

湯唯 胡歌

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