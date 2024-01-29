福原愛「登陸」直播帶貨 業績超慘…網轟：為何要買小三的貨

福原愛直播帶貨成績不如預期。(取材自微博)

福原愛 與江宏傑 離婚後，兩人之間還有官司在進行，而福原愛如今將一部分工作重心放在中國，像是開了抖音、小紅書帳號，更加入直播帶貨行列，但據最新數據顯示，福原愛直播成交數量僅2375單，確切銷售金額為人民幣2萬3496元，遠比不上其他直播主。

福原愛近來積極經營在中國的社群，繼之前稱「自己一半是中國人」後，近日又貼出影片預告，將要直播帶貨，並聲稱很喜歡中國春節的氣氛，所以邀請大家來直播間與她一起過年，不少中國網友忍不住酸「日本 人都知道在中國帶貨很賺錢了」、「什麼阿貓阿狗都要帶貨」、「宇宙的盡頭是帶貨」。

不過，據「飛瓜數據」顯示結果，福原愛直播銷售額人民幣2萬3496元，成交數量2375，觀看人數74萬1537人。如此「戰績」，令不少網友搖頭表示，「要投流（廣告投放），要推廣，起碼幾十個員工，還要協調物流售後諮詢，上下游起碼過百人陪她玩，這兩萬妥妥賠錢」。

網友也狠酸，「為什麽要買一個小三賣的貨呢」、「一個日本出軌的，在CN還這麽厚濾鏡，別以為說幾句普通話就是愛我們了」、「她的路人緣基本用完了」。

據悉，福原愛自從爆出婚變及出軌事件後，不斷遭到中日網友連番砲轟，她雖然不放棄的在許多綜藝節目中露臉，人氣始終無法提升。