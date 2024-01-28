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繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

記者黃保慧／即時報導
「主角」是張藝謀首部電視劇。（取材自微博）
「主角」是張藝謀首部電視劇。（取材自微博）

現在不少大導演轉往小螢幕拍攝電視劇，近期除了名導王家衛的大製作電視劇「繁花」播出後討論度不減，中國大導演張藝謀也將首次執導大型電視劇「主角」，從去年中公布消息後，主角人選一直是大家討論的話題，由於該劇為「大女主」的劇集，不少女星爭破頭，現在傳出曾合作過電影「第二十條」的趙麗穎機會最大，有望成為首位「劇界謀女郎」。

王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主...
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

張藝謀拍過許多經典電影「紅高粱」、「大紅燈籠高高掛」等，而將首次執導的電視劇「主角」改編自陝西作家陳彥茅盾文學獎同名小說的電視劇，講述秦腔名伶「憶秦娥」如何從燒火丫頭，經歷半個世紀的興衰際遇，一步步透過努力成為獨當一面、舞台中央真正的「主角」，以及她與秦腔、舞台相伴的一生。

該劇和「繁花」同樣出自央視之手，是一部40集的年代大戲，自然是大製作，光是主角人選就討論許久，也在業界爭破頭；據悉起初原訂女主是趙麗穎，後來又盛傳「長相思」楊紫、「慶餘年」李沁，如今有傳周迅、孫儷也對此劇虎視眈眈，如今在大陸豆瓣網站流出一張確定是趙麗穎的演員清單圖片，不過官方尚未證實。

網上傳出趙麗穎是張藝謀首部劇「主角」的女主。（取材自微博）
網上傳出趙麗穎是張藝謀首部劇「主角」的女主。（取材自微博）

男主角部分則屬意易烊千璽，已6年沒拍劇集的他，將為張藝謀重返視壇。其他演員則有實力派演員張嘉益及秦海璐，如此陣容尚未開拍就讓不少影迷期待不已。

與張藝謀導演合作過的易烊千璽被屬意再次合作拍劇。（取材自微博）
與張藝謀導演合作過的易烊千璽被屬意再次合作拍劇。（取材自微博）

趙麗穎 繁花 周迅

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