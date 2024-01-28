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陸版「大叔」 趙又廷撞臉李善鈞 張子楓被嫌土味重

娛樂新聞組／綜合報導
趙又廷(左後)、張子楓擔綱演出「謝謝你聽見我」，路透照流出。(取材自微博)
趙又廷(左後)、張子楓擔綱演出「謝謝你聽見我」，路透照流出。(取材自微博)

由已逝韓星李善均、IU（李知恩）主演的韓劇「我的大叔」，2018年開播後，一舉成為許多人心目中的「療癒神劇」。去年，中國宣布翻拍，將劇名定為「謝謝你聽見我」，並選定趙又廷、張子楓擔綱，選角出爐時，一度引起網友讚賞，但近日流出路透照，張子楓的造型惹來網友吐槽「像熬乾的蠟燭」。

「我的大叔」描述在家庭和事業碰壁的40歲中年男子，與在社會底層成長的20歲女孩之間互相觀察、彼此治癒的動人故事。其中，趙又廷扮演「大叔」，被指撞臉李善鈞、神還原李善均的「叔味」，但張子楓卻惹來不少質疑。

近日，有網友PO出「謝謝你聽見我」路透照，畫面中可見趙又廷穿著休閒西裝，正與張子楓對戲，張子楓則穿著米色西裝外套，搭配牛仔褲以及小白鞋，不料該造型卻被網友吐槽「土味太重」、「張子楓長得太小孩了，沒有CP感」、「張子楓為什麼喪喪的」，還有人喊話劇組撤換造型師。

據悉，張子楓今年才22歲，童星出身的她，8歲時就憑藉「唐山大地震」獲得百花獎最佳新人獎，去年更在華表獎封后，成為三大電影節的首位00後影后。她還曾演過「你好，之華」、「唐人街探案」、「我的姐姐」，演技獲得肯定。

目前流出的現場照片，張子楓雖然整體造型遭到質疑，但演技還是備受期待。

童星出身的張子楓今年才22歲，已在華表獎封后。(取材自微博)
童星出身的張子楓今年才22歲，已在華表獎封后。(取材自微博)

趙又廷 李善均 韓劇

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