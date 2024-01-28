馬伊琍爆料高中就自己養活自己… 還曾同框「這位巨星」

高中時期的馬伊琍(左)曾和林青霞合影。(取材自微博)

王家衛執導的電視劇「繁花 」播出以來，引發廣大回響，在劇中飾演「玲子」的大陸女星馬伊琍 ，演技頗受好評。近日，她在受訪時談到自己高中時期的經歷，原來，她曾將打工賺的錢拿去付學費，昔日也曾到林青霞劇組當臨演，兩人絕美合照曝光。

馬伊琍透露，在「繁花」故事背景的年代，她還是個高中生。由於家庭條件並不寬裕，她很早就開始學會獨立承擔自己的學費和生活費。她說，「高中的時候就沒有向家裡要過錢付學費了，我可以自己養活自己。」

據悉，馬伊琍當時考上了上海電視台的綜藝舞蹈隊，常常排練舞蹈到半夜，第二天早上繼續上學。舞蹈演出的工作讓她每月賺入100多元人民幣，馬伊琍為了幫父母減輕負擔，不但自己負擔學費，過年時還幫他們買新衣服。

有網友說，馬伊琍這樣的經歷，像極在「繁花」中的玲子，明白賺錢的艱辛，所以一直很努力經營自己的餐廳。

而對於她的努力，也有不少網友表示讚賞，「馬伊琍完美地詮釋了女人要想活得漂亮還得靠自己」，更有網友表示，「這樣的老婆文章居然不知道知足，這世界就是這樣，擁有的永遠不知道珍惜。」