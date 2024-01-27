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張檬備孕又失敗 網諷當小三往事

娛樂新聞組／綜合報導
張檬結婚一年多求子失敗，考慮做試管。（取材自微博）
張檬結婚一年多求子失敗，考慮做試管。（取材自微博）

女星張檬因演出「倚天屠龍記」、「夏家三千金」、「天涯明月刀」等劇為觀眾熟知，她2022年與男團「至上勵合」韓籍成員金恩聖結婚，近日她分享備孕又失敗的影片，淚吐「有一種不知該怎麼努力的無力感」，同時曝光她已向醫生諮詢做試管嬰兒，她表示會再試自然備孕，若仍不成功，3月底會去試管。

噓！星聞報導，35歲張檬分享備孕失敗的難過心情並未獲得網友安慰打氣，紛紛挖出她當小三過往酸「報應」、「惡有惡報」、「小三這麼高調嗎？」而昔日遭張檬介入婚姻的劉雨欣24日發文，其中提到「人啊，這一生事事有因果，好好做人，善有善報，惡有惡報。」被視為是暗諷張檬現況。

張檬2015年被爆介入「步步驚心」女星劉雨欣（劉玥霏）婚姻，後來張檬道歉認了「被愛沖昏頭才介入他人婚姻」，但一句「愛本無錯」讓人傻眼，而她還發過翻白眼照，也被轟「太囂張」，不過劉雨欣後來選擇原諒。但隔幾年後張檬上綜藝節目時又再向劉雨欣道歉，讓劉雨欣感覺「被利用」。網友看張檬把備孕失敗搬上檯面直酸她活該，看劉雨欣發文則讚「說得對」。

不過面對外界將她發文視為嘲諷張檬，劉雨欣否認，表示只是對生活有感而發，而網友翻出昔日張檬小三事件，劉雨欣也還原當時過程，表示她沒撕過，也僅原諒過一次，「我的原諒文還在，請問她的道歉文在哪？幫你回憶一下，是在她發出第三天後她就刪了，而我發原諒文是她找人來說合，給我說她要發道歉文希望我對外發原諒文，而在她刪除前我都天真的以為她是真的來道歉的。」

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