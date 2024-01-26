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馬伊琍走過離婚低潮 拍「繁花」自曝曾演不好被剪掉

記者楊起鳳／即時報導
馬伊琍在「繁花」中飾演餐酒館老闆娘。(取材自微博)
馬伊琍在「繁花」中飾演餐酒館老闆娘。(取材自微博)

在中國戲劇「繁花」中飾演玲子的馬伊琍，因為該劇再創事業高峰，她和文章的長女文君竹日前更新一則動態，曬出她為女兒慶生的溫馨畫面，並寫下：「小菇涼步入了兩位數的年齡啦，我們一起加油吧！」 母女情深。

有「內地劇后」之稱的馬伊琍，出道近28年，2003年憑劇集「還珠格格III之天上人間」的「紫薇」一角，而為人認識。2008年，她與男星文章結婚，卻在她懷第二胎期間，文章被揭發偷腥女星姚笛。兩人在2019年離婚收場。

回復單身的馬伊琍，事業上愈戰愈勇，現年47歲的她，在「繁」劇中飾演女強人「玲子」，拍「繁」劇時，她也充滿壓力，共寫了12篇文章記錄這三年的經歷︰「導演每天都會一針見血地提醒我，要美、要挺、要優雅」、「第一次帶着職業生涯中深深的挫敗感收工回家⋯⋯」她還提到王家衛在片場常說：「演得不好給你剪掉。」所以一眾演員都盡力演好每一場戲。

縱使過程艱辛，但她感恩王家衛拍出自己最美的樣子，也表示他是個很愛演員的導演，發掘演員身上美好的點，並稱王家衛會請編劇老師改劇本，給演員更多的展示空間。

馬伊琍(右)幫女兒慶生。(取材自微博)
馬伊琍(右)幫女兒慶生。(取材自微博)

馬伊琍 繁花

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