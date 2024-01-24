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「繁花」爆乳領班解釦搏上位 曾海上全裸戰3男奪影后

記者杜沛學／台北報導
曾美慧孜在「繁花」中飾演飯店領班。（取材自微博）
曾美慧孜在「繁花」中飾演飯店領班。（取材自微博）

香港名導王家衛以電影規格拍攝的電視劇「繁花」，以1990年代上海經濟起飛為背景，胡歌、唐嫣等大咖演員主演，是近期討論度最熱的陸劇，從王家衛2014年買下版權、2019年正式開拍，陸續拍了三年才終於大功告成，網友曾笑虧胡歌都「拍老了」，戲外他也真從黃金單身漢，成已婚人父熟男。

胡歌拍「繁花」3年從單身變成已婚當爸。（取材自微博）
胡歌拍「繁花」3年從單身變成已婚當爸。（取材自微博）

王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主...
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演，配角Papi醬(前左)、陳龍(右)也很有話題。（取材自微博）

胡歌劇中周旋於三女子，唐嫣飾演的外貿公司外銷員、馬伊琍飾演的餐酒館老闆娘、辛芷蕾飾演的大飯店老闆娘，不僅胡歌從三字頭年齡演到四字頭，唐嫣受訪時曾透露，為角色「汪小姐」三年來只接這部戲，心境、樣貌上維持同一狀態。

唐嫣3年來為「繁花」保持同一狀態。（取材自微博）
唐嫣3年來為「繁花」保持同一狀態。（取材自微博）

辛芷蕾也打趣表示，她為「繁花」共殺青了四次，第一次大家還很慎重祝賀，到最後沒人相信這次可以真的殺青。她曾在「如懿傳」中飾演美艷妃子「嘉貴妃」，這次以「繁花」火辣老闆娘樣貌再度翻紅。

辛芷蕾曾透露拍「繁花」殺青了4次。（取材自微博）
辛芷蕾曾透露拍「繁花」殺青了4次。（取材自微博）

除了主角都是飆演技，「繁花」配角也都來頭不小，胡歌與「琅琊榜」飾演憨厚大將軍「蒙摯」的演員陳龍再聚首，「繁花」中陳龍再度成胡歌換帖兄弟「陶陶」。劇中辛芷蕾所開的飯店「至真園」爆乳領班由曾美慧孜出演，她曾以「三夫」奪香港金像獎影后、入圍金馬獎最佳女主角。

曾美慧孜在「繁花」中爆乳低胸很吸睛。（取材自微博）
曾美慧孜在「繁花」中爆乳低胸很吸睛。（取材自微博）

「三夫」中曾美慧孜大膽全裸、在海上船中與三男上演情慾戲；「繁花」中她則爆開胸前一顆釦子，低胸爆乳吸引辛芷蕾目光，提拔成領班。有網友曾認為，一度覺得讓金像獎影后客串小角色是大材小用，但愈看愈覺得曾美慧孜將小角色也演得很立體。

「爺叔」游本昌(下)在「繁花」中與胡歌有許多精采對手戲。（取材自微博）
「爺叔」游本昌(下)在「繁花」中與胡歌有許多精采對手戲。（取材自微博）

另外，劇中胡歌背後軍師「爺叔」也受到許多討論，此角由高齡90歲的資深演員游本昌演出，網友大讚他一個眼神就能讓觀眾看哭。不僅有資深演員，「繁花」也與年輕觀眾拉近距離，找來曾有「第一網紅」之稱的Papi醬（姜逸磊）演出精品店老闆娘「菱紅」一角，她驕傲表示，能演出「繁花」，是未來還能講給孫子輩聽的演藝功績。

陳龍(左起)再次飾演胡歌好兄弟，網紅Papi醬參演「繁花」相當驚喜。（取材自微博...
陳龍(左起)再次飾演胡歌好兄弟，網紅Papi醬參演「繁花」相當驚喜。（取材自微博）

馬伊琍在「繁花」中飾演餐酒館老闆娘。（取材自微博）
馬伊琍在「繁花」中飾演餐酒館老闆娘。（取材自微博）

繁花 胡歌 香港

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