自稱靠顏值吃飯 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開

方媛的綜藝首秀，表現獲得好評。(取材自微博)

香港 天王郭富城愛妻方媛參加的綜藝首秀近日播出，她全程談吐優雅、落落大方，獲讚「天王嫂不是浪得虛名」。方媛被問到身材這麼嬌小也能當模特時，她自信回答，「不是靠身高吃飯，靠顏值」，機智表現獲網友叫好。

「今晚開放麥」同期參加的另外三位嘉賓分別是金莎、袁詠儀以及鋼琴家吉娜，相比之下，模特兒出身的方媛並不是圈內人，但她脫口秀開場就提及老公郭富城，「今天是我的綜藝首秀，但是我一點都不慌，因為我聽到這首歌，就感覺我先生就在我旁邊。」當時現場放的歌曲是「對你愛不完」。

在方媛的眼中，郭富城愛家、愛妻子、愛女兒，工作方面，更是兩個女兒的榜樣。但方媛表示，自己也想要成為女兒們心中的榜樣，因此才會出來工作，並非如同傳言一樣，是因為郭富城小氣。她還舉例證明，稱郭富城因為擔心她太過於思念父母，把岳父岳母都接到香港照顧。

在真假麥環節，方媛被問到，「有人說你身材這麼嬌小，也能當模特，你怎麼看？」方媛自信回答，「我的身材雖然嬌小，但是我的氣場兩米八，而且我不是靠身高吃飯的，我靠顏值。」

此外，日前有媒體拍到郭富城一家四口現身馬場觀看比賽的畫面，只見兩個女兒一身粉紅色公主風，相當可愛。有眼尖網友發現，6歲長女Chantelle的五官和爸爸郭富城長得一模一樣，4歲次女Charlotte的臉型也像極爸爸，因此紛紛大讚郭天王基因強大。