王菲談2046：王家衛變來變去 木村拓哉：幸好有梁朝偉

木村拓哉、王菲。（圖／CATCHPLAY提供）

名導王家衛經典之作「2046」睽違20年以4K修復版重返大銀幕，該片網羅梁朝偉 、章子怡、王菲 、木村拓哉、鞏俐、劉嘉玲、張震與張曼玉 等重量級影星，在王家衛獨特的鏡頭美學之下，描繪每一個曖昧、每一次心碎、每一種遺憾及每一場刻骨銘心的戀愛。

不少演員都曾透露拍攝王家衛的電影，除了歷時長之外，也因為沒有劇本，常常令合作演員感到困惑；王菲在先前的訪問中坦言：「『2046』拍了五年，當時都不知道導演想要什麼，他整天變來變去，說的話都不算數，問他也沒用，他明白自己想要什麼就可以了，我就和導演一起享受過程吧！」

而同樣參與演出的木村拓哉則表示從未遇過這種風格的導演，拍攝「2046」期間，每天早上一到片場，王家衛導演會臨時告訴他要演什麼，然後就會立刻開拍，他回憶：「導演叫我演等一個人，然後就馬上就開拍，我問導演我在等誰？導演只說『某個人』，這令人感到非常困惑，要享受拍攝過程實在太難了，不過好在梁朝偉提供了很多幫助，還一直鼓勵我。」木村拓哉更打趣地說：「如果有梁朝偉在，還是願意再次和王家衛導演合作的。」