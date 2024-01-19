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楊紫「沉香如屑」片酬破億？踩限薪令恐有封殺危機

娛樂新聞組 / 綜合報導
楊紫拍攝「沉香如屑」片酬，被爆超過1億元人民幣。(取材自微博)
楊紫拍攝「沉香如屑」片酬，被爆超過1億元人民幣。(取材自微博)

大陸人氣女星楊紫近日被知名財經雜誌爆料，指她在2021年拍攝古裝劇「沉香如屑」片酬超過1億人民幣，與廣電總局的「限薪令」背道而馳。此事迅速引起網友議論，更有人擔心楊紫會「隨時被封殺」。

第一財經文章中指出，「2021年殺青的『沉香如屑』，其主演楊紫的片酬超過了1億元，而現在演員的片酬已經在3家平台的聯合控價下被壓制，只有頂流藝人的最高片酬有可能突破3000萬元」。因此質疑楊紫違背了早年廣電總局推出的「限薪令」。

「限薪令」內容指出，全部演員總片酬不得超過製作總成本40%，主要演員片酬不得超過演員總片酬70%，對於陰陽合同、天價片酬、逃稅等違法違規行為，必定會嚴肅處理。

目前第一財經已刪除提到楊紫片酬的內容，楊紫的後援會也正在蒐集相關證據，但楊紫本人和其工作室尚未針對此事做出回應，不少網友希望能盡快調查清楚真相。

據悉，當時「限薪令」一出，多位一級藝人的片酬均不超過4000萬人民幣，例如陳偉霆被指在拍攝「斛珠夫人」時，除稅後只收2000萬人民幣片酬等。

在楊紫爆出高價片酬傳聞後，網友找出「沉香如屑」的製作公司「歡瑞世紀」2021年的年度財報，裡面寫明公司演員總片酬在4000萬人民幣。但也有網友質疑她2021年拍「沉香如屑」，收入有可能列入2022年財報，且若真的違反禁薪令，不可能寫在財報上。

由楊紫、成毅主演的人氣仙俠劇「沉香如屑」講述的是，楊紫飾演的上古遺族四葉菡萏「顏淡」愛上成毅飾演的「應淵帝君」，但兩人觸犯天界禁愛令，因此展開了一場橫跨三生三世的虐戀。「沉香如屑」2022年開播後，一度引爆追劇熱潮。

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