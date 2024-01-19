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「仙劍4」疑炒作周海媚參演 網批「吃人血饅頭」

娛樂新聞組／綜合報導
疑似周海媚拍攝「仙劍4」的扮相照。（取材自微博）
疑似周海媚拍攝「仙劍4」的扮相照。（取材自微博）

一代女神周海媚去年12月11日病逝，而她生前演出的「仙劍4」近日開播，眼尖網友發現片頭中的「友情出演」出現了她的名字，但是被加上框，代表此人已逝，據悉她在劇中飾演「玄天神女」一角，微博上也曝光疑似當時扮相照，她在休息室親切與工作人員合照。

「周海媚友情出演了仙劍4」一度登上微博熱搜，許多網友認為是該劇為宣傳拿出來炒作，氣喊：「請尊重逝者吧，不要蹭熱度。」、「這是在吃人血饅頭嗎？」、「不要再消費姐姐了，逝者安息。」但也很多網友看了覺得遺憾，「要是早幾個月播出就好了，姐姐也能看看自己的作品」。

根據遊戲改編的電視劇「仙劍奇俠傳」，當年捧紅胡歌、劉亦菲、楊冪、唐嫣等人。近日，「仙劍4」開播，但戲未上檔前就傳出番位之爭，而開播首日，遭觀眾吐槽演技爛、劇情爛、特效爛「三爛」。

「仙劍4」不久前曾傳出男女主角爭奪「番位」，所以遲遲無法定檔，隨著該劇開播，官方微博在貼文中標註主演時，以男主角陳哲遠名字在先、女主角鞠婧禕在後，雖然標注「排名不分先後」，仍引發女方粉絲不滿。

對此，鞠婧禕的工作室於稍早發出聲明，指出在鞠婧禕簽署的出演合約中，關於藝人署名方式的約定為「單幅字幕且位列所有演員署名第一位」，然而沒想到開播當日劇方竟變卦，「我們一直相信辛苦付出必然會有相應收穫，真誠投入能夠換來平等對待。然而今日，片方在官宣時的署名方式並未尊重合同約定事實，令人無法理解。」

目前「仙劍4」劇組暫未做出回應。

此外，「仙劍4」首播評價也出爐。不少網友吐槽整部劇「塑膠廉價」質感，粗糙且缺乏想像力。而在劇情和演員演技方面，網友也批評聲不斷，直呼：演技爛、劇情爛、特效爛。不少人甚至打出一星評價。

「仙劍4」番位之爭，令女主角鞠婧禕方十分不滿。(取材自豆瓣電影)
「仙劍4」番位之爭，令女主角鞠婧禕方十分不滿。(取材自豆瓣電影)

微博 周海媚 日劇

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