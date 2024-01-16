唱完24場60+巡演 張學友振奮「我不需要退休」

張學友在香港紅館順利完成24場「60+」巡演。(圖／環球音樂提供)

張學友近日於香港 紅館完成24場「60+」巡演，會後直言因場次較密集，一開始擔憂體能、精神狀況，心情感到忐忑，最後順利完成，他表示「本人是不需要退休 的，唱歌就是我最喜歡做的事」。歌手品冠上海巡演開唱，他的妻小都到場支持。

他尾場率20位舞者傾力演出，自信喊話「到第24場，證明本人是行的」，表示自1987年首度站上紅館，一路累積許多回憶，驚喜替尾場安排自己的創作歌曲，他說：「總不好到了這個年齡才賣臉，想要讓大家知道我是有點才華的。」逗笑眾人。另外他獻唱2首新歌「又十年」、「日出時讓街燈安睡」，在安可階段邀請觀眾點歌，首首金曲讓全場變成大型KTV。

正式完成24場演出，張學友有感而發表示只要做好準備、足夠練習以及抱持對演出的熱忱和喜愛，就能成功達到目標，「我無法保證我能做到70+ 、80+，但我知道我一定會努力繼續唱，嘗試去做得更好。最後，能在紅館完成這次60+演唱會，實在是一個美麗的回憶。」

而歌手品冠上周六在上海舉辦「不如我們今天見」世界巡演特別場，碰巧開唱前一天是結婚紀念日，但他的老婆Jennifer、兒子Jayden接近半夜才抵達上海，所以沒有特別慶祝，「我之前先送了1顆鑽戒給老婆，我們是2012年1月12日登記結婚，所以12年對我們來說有種特別的意義。」

他的妻小到場支持，女兒Vivian雖因14日有演出無法到場，但家人的支持讓他充滿力量，在台上深情朝老婆告白：「老婆我愛你！12周年紀念日快樂！」他一連帶來多首金曲，唱到「門沒鎖」一曲時，興奮表示原唱Jayden就在現場，熱情邀約：「Jayden有機會的話，來爸爸的演唱會當嘉賓好不好？」父子同台畫面令人期待。