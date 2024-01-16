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「繁花」片酬曝光 胡歌被王家衛「磨」3年領2600萬

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌「繁花」一拍就是3年，片酬為2600萬人民幣。（取材自微博）
胡歌「繁花」一拍就是3年，片酬為2600萬人民幣。（取材自微博）

王家衛執導的首部電視劇「繁花」，一拍就是3年，儘管該劇已完結，依舊引發不少話題，近日有媒體公開劇中各演員的片酬，男主角胡歌收2600萬人民幣(約365萬美元)為眾人之冠，但有一位演員客串演出僅5分鐘，就收500萬人民幣(約70萬美元)。

唐嫣「繁花」的片酬為1300萬人民幣。（取材自微博）
唐嫣「繁花」的片酬為1300萬人民幣。（取材自微博）

香港01報導，據悉，女主角唐嫣的片酬為1300萬人民幣，而稍早外傳自願減片酬演出的馬伊琍也拿下1100萬，酬勞相當可觀。有網友表示，「拍是拍的久，但片酬也不少」。排第四的是鄭愷，收1000萬人民幣，相比前三位屬主角級，鄭愷的戲份並不多，平均片酬較高；其他配角如游本昌和辛芷蕾均獲得800萬片酬；陳龍與董勇的片酬為600萬和500萬。

現年52歲的吳越曾奪白玉蘭獎、金鷹獎及百合獎，是圈中有名的演技派，難怪可以出場5...
現年52歲的吳越曾奪白玉蘭獎、金鷹獎及百合獎，是圈中有名的演技派，難怪可以出場5分鐘收500萬片酬。（取材自微博）

要數平均片酬最高的是「金花」吳越，總出場時間僅5分鐘，但片酬高達500萬人民幣，外傳劇組以演員的演技及市場影響力等去決定片酬，就算出場時間少都可以獲得可觀片酬。

鏡週刊報導，「繁花」殺青後還補拍了不少鏡頭，光拍攝就花了3年，加上長達7年的籌備期，可說是「十年磨一劍」，出來的成果也精緻非凡，幾位演員的演技大獲好評，即使是過往常被譏「傻白甜專業戶」的唐嫣，在劇中飾演性格活潑、熱情如火的「汪小姐」，據說一場戲拍了86次，演技也被王家衛磨到令人有脫胎換骨之感。

另外，片酬雖在主角群中掛車尾的辛芷蕾，卻堪稱該劇CP值最高演員，她飾演的「李李」是位風騷女老闆，靈活的演技令她大受歡迎，網路聲量十分驚人，甚至力壓另外2位比她資深的前輩。原本辛芷蕾的代表作是「如懿傳」中的嘉貴妃，不過「繁花」令她的事業又更上一層樓。

繁花 馬伊琍 香港

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