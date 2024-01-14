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「繁花」獨厚上海明星 網問：怎少了2位實力派演員？

娛樂新聞組╱綜合報導
孫儷是上海人，但沒能演出「繁花」。(取材自微博)
孫儷是上海人，但沒能演出「繁花」。(取材自微博)

王家衛導演、胡歌、唐嫣、馬伊琍及辛芷蕾演出的「繁花」，光影美學拍攝手法加上揪心劇情，掀起大批粉絲追劇熱潮，也讓主演們人氣翻紅。「繁花」因為場景在上海，演員要會說上海話，王家衛起用的大部分演員，包括胡歌、唐嫣、馬伊琍、鄭愷都是上海人，網友就好奇上海演技派演員孫儷及王傳君為什麼沒有演。

以「甄嬛傳」走紅的孫儷，是中國戲劇一姐，網友推測她沒有演「繁花」，可能是戲裡角色不適合她，而且這戲是男主為主，與以往孫儷都演大女主戲不同。不過孫儷與鄧超的孩子有出現在「繁花」裡，也算是有參與了。

另一位王傳君，演過電影「我不是藥神」，今年在「孤注一擲」扮詐騙頭子，也讓人印象深刻，但網友挖出他曾嗆過「不喜歡」王家衛的電影「擺渡人」，上網友笑稱如果王家衛「繁花」找他演才讓人吃驚。

「繁花」主演的胡歌與唐嫣人氣翻紅，兩人近日出席活動，自曝友情已長達15年之久。兩人從2009年合作「仙劍奇俠傳3」說起，當時建立起深厚友情，多年來一直沒斷，唐嫣在拍攝中，胡歌也會抽時間過去探班，在胡歌首次當製作人時，唐嫣也去幫忙力挺，結婚時還請胡歌當伴郎。據悉，胡歌採訪時表示，兩人認識15年，中間合作過5部作品。

上海演技派演員王傳君沒能參演「繁花」。(取材自微博)
上海演技派演員王傳君沒能參演「繁花」。(取材自微博)

胡歌 繁花 孫儷

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