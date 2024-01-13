余文樂刪光IG舊文 網關心婚姻有變化

余文樂(右)2017年與台灣皮帶千金王棠云結婚，不時分享放閃照。(取材自Instagram)

42歲港星余文樂2017年和女星王棠云低調結婚，兩人不時在社群互動、放閃，是不少人心中的模範夫妻。不過，余文樂去年12月31日，突然刪光Instagram所有舊貼文，表示要「重新開始」，引來網友揣測是否婚姻、生活是否發生變化，急忙跑到女方Instagram貼文「可以放閃一下嗎」。

余文樂2017年宣布結婚喜訊，育有一對寶貝兒女。為了妻小，他近年移居台灣，除了專心陪伴家人，近年也因為罹患恐慌症，害怕人群，甚至曾在前往法國的班機上突然發作，嚴重喘不過氣，心裡只想要逃離現場，也因此變得愈來愈不喜歡工作。

余文樂去年12月31日時，突然將IG版面清空，寫下「重置與重新開始」並送上新年祝福，不免引來外界聯想，關心他的婚姻及生活狀況。

日前王棠云更新多張和好姐妹出遊的照片，由於她與余文樂好一陣子沒同框，就有網友關心留言「可以跟lok放閃一下嗎><」，另名網友卻表示「分開了吧！各自安好」，引發討論「有嗎⋯」、「幹嘛亂講」，但也有人認為「感覺他們很好，只是沒有放閃」。

余文樂這幾年原本專心經營副業，但被問到面對自創品牌、NFT 成敗並未多說，只透露已經慢慢回到熟悉的影視界。現在的他，對編劇、統籌等工作較有興趣，「我都在寫劇本，其實比較喜歡幕後生活，讓我可以不用見人」。他提到以前一年要演七、八部影視作品，相當勞費心力，「現在我比較想跟我喜歡的演員、導演拍攝，我們會花很長的時間討論」。