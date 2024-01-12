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為帶貨拚了… 賭王千金不顧形象當眾洗頭 只想證明一件事

娛樂新聞組／即時報導
何超蓮直播帶貨，相當敬業。(取材自小紅書)
何超蓮直播帶貨，相當敬業。(取材自小紅書)

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，去年4月跟大陸男星竇驍結婚，但婚後二人各忙事業，一度傳出婚變。據了解，何超蓮確實工作忙碌，不但上綜藝、商演，近日為了直播帶貨，還當場洗頭。她會這麼打拚，其實是不想要靠家裡，想要自食其力。

香港01報導，作為賭王女兒，何超蓮就算不用工作，也可不愁吃穿。但她跟竇驍結婚後，仍四處奔走，只因她不想靠家裡，一心衝刺事業。她曾表示，「家裡面的錢不是真的我的錢，我要自己能賺，那才是我自己的錢。」

近日，何超蓮直播帶貨直髮夾，她先是在鏡頭前洗頭，之後在濕髮狀態下，用直髮夾弄乾頭髮。有網友說，一向美女形象的她，洗頭後樣子也難免有點狼狽，但何超蓮完全唔介意，還一邊弄頭髮一邊介紹產品，非常敬業。

何超蓮曾在受訪時被問到，如何定義創業？她覺得創業其實是成功率很低的東西，因此她建議創業一定要找自身喜歡的事，才會在遭遇挫折時一直有熱情繼續努力，她覺得女性有事業，在婚姻中才會有底氣，否則在婚姻裡會很辛苦。

眾所周知，何超蓮是名符其實的「白富美」代表。她和竇驍今年4月花費豪擲1.9億聚辦婚禮，兩人結婚時，一度令外界質疑「男方高攀」，但兩人用堅定愛情讓眾人封口。

香港

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