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港星爆料 梁朝偉在TVB化妝間待遇「照樣要排隊」

娛樂新聞組╱即時報導
羅嘉良說在TVB時天天開工，不會覺得自己有「紅了」的感覺。（取材自微博）
羅嘉良說在TVB時天天開工，不會覺得自己有「紅了」的感覺。（取材自微博）

香港男星羅嘉良在TVB創下第一個得到三次視帝的人，有著「TVB一哥」稱號。他說自己在TVB的17年拍了60套劇，被訓練到很多事都會做得到：「例如說準時，對白要熟，對白不熟很快就會傳出去，你就很快會完蛋了。我不希望聽到有一句話說我不好，就盡量做好一點，比如說我不但是準時，我肯定會早到。」並爆料影帝梁朝偉的在化妝間照樣要排隊。

香港01報導，羅嘉良在TVB時憑「難兄難弟」、「天地豪情」及「流金歲月」成為首位獲得3屆視帝的演員。他說在1998年憑《天地豪情》第二次成作為視帝那次，是最讓他驚訝的。因為當時和他角逐視帝的有：歐陽震華（「陀槍師姐》）、林保怡（「妙手仁心」）、吳啟華（「妙手仁心」）和古天樂（「美味天王」）。羅嘉良形容當時那段時間有很多好戲、人才輩出，簡直是「神仙打架」。

魯豫問他：「像作為藝人就是紅與不紅，外界對你的態度會變化很大嗎？」羅嘉良說他在TVB時不會感到有甚麼變化，「因為我們比如說『難兄難弟』也好，哪部劇正在放的時候，我們都在TVB拍劇，都走來走去，然後在化妝間有電視機，只會覺大家都在看呢，也挺好看的，然後笑的很開心，然後大家也會說『哇，你那場戲想笑死人嗎？就是像一家人，我們不會說『哇，你現在很紅』不會。」

羅嘉良並爆料，「梁朝偉照樣去排隊化妝的，他已經紅了，沒有特權的。」他說自己在TVB的17年拍了60套劇，被訓練到很多事都會做得到：「例如說準時，對白要熟，對白不熟很快就會傳出去，你就很快會完蛋了。我不希望聽到有一句話說我不好，就盡量做好一點，比如說我不但是準時，我肯定會早到。」

梁朝偉 香港

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