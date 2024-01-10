彭于晏忙到臉頰長瘡 遛狗不用手 笑翻網友

彭于晏「解放雙手」遛狗，在網路掀起話題。（取材自Instagram）

41歲男神彭于晏近日為電影「潛行」馬不停蹄地在中國、香港 宣傳，彭于晏近日抽空遛狗爬山，在Instagram上分享影片，只見彭于晏雙手插在口袋裡，身上掛著遛狗繩，隨興遛狗模樣笑翻網友，「解放雙手的遛狗方式，好酷喔」。

綜合媒體報導，從畫面可以看到，彭于晏的愛犬在郊山興奮地向前走，把遛狗繩從右頸到左腋下套身上的彭于晏在後方被拉著趕路， 網友紛紛留言，「彭三歲，我覺得你可以嘗試考慮演李小龍 」、「哥嘎吱窩（胳肢窩）不勒嗎」。

「潛行」日前在香港舉行首映禮，劉德華與彭于晏兩代型男現身時，掀起全場數百名影迷尖叫歡迎。彭于晏首次與劉德華、林家棟等多位影帝合作，他直言壓力甚大。而「潛行」票房開出亮麗成績，劉德華聽見男演員流行「曬肌」派福利 照，望向彭于晏：「都看他啦！」彭于晏也不多推搪：「我現在沒什麼肌肉，我去練一下。」