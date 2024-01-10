陳星旭直播「社死」 章若楠高EQ回酸民

陳星旭(左)與章若楠合作「你也有今天」。(取材自微博)

27歲的中國小生陳星旭曾演出古裝劇「東宮」暴紅，近來兩部時裝劇「你也有今天」、「我們的翻譯官」接連上檔，霸屏率極高，但兩部劇難免被拿來比較。日前他與「你也有今天」女主角章若楠為戲宣傳直播，網友犀利評論被章若楠直接唸出來，還有網友點評「我們的翻譯官」比較好看，讓一旁陳星旭尷尬到不知如何接話，當場成了「社死（社會性死亡）」現場。

直播上，章若楠拿著麥克風唸出網友評論，先是有人說：「女主的人設太聖女了」，氣氛已有點尷尬，章若楠尬笑回：「那怎麼辦呢？」接著甚至有人直接提出陳星旭另一部作品，直言：「沒有『我們的翻譯官』好看。」章若楠更是尷尬笑到彎腰倒頭，陳星旭則瞪大眼睛不知該如何回應，接著章若楠高EQ對陳星旭說：「恭喜你今天新戲播出喔。」陳星旭只能不斷說「謝謝」，結果章若楠還故意問他：「好看嗎？你看了嗎？」網友虧：「陳星旭汗流浹背了吧！」

陳星旭在劇中飾演的律師毒舌、冷酷又有一點點小自戀。霸總配上天真少女的組合是偶像劇基本配備，產生許多有趣互動。劇中章若楠一度誤會陳星旭是男公關，因為看到一個富婆跟他在餐廳吃飯時，說要給他「鉅額時薪」，讓陳星旭陪他吃飯逛街。後來陳星旭揭曉：「那是我媽。」讓章若楠傻眼直呼：「真的是偶像劇。」