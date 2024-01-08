會哭會笑就是演技好？ 秦昊直言最討厭「這種」表演…

秦昊強調，最討厭有設計的表演。(取材自微博)

現年45歲的大陸男演員秦昊，最近在電視劇「三大隊」中的演技再次大獲好評，而他近日受訪時，大談對演技的看法，強調最討厭有設計的表演，更直言會哭會笑並不等同是演技好。

秦昊在「三大隊」中扮演一心想抓到強盜殺人犯的熱血刑警，卻因一場審問意外，讓他淪為階下囚，出獄後憑藉著執念，他再次踏上緝兇之路，長達13年的角色跨度，考驗他的演技，他在心態、情緒上都處理得非常好，幾乎沒有表演痕跡，讓不少網友讚不絕口。

在演技上早已獲肯定的秦昊，被問到什麼才是好演技時，他表示，「坦白地說我對於表演，特別討厭的兩個字就是設計，一個是設計，一個是所謂的演技，這兩點。因為演員其實到最後奉獻出來的都是，他那一剎那的感受力，真實的感受力，所呈現出來的東西。我受不了能夠讓我看出來你是設計的表演。」

對於外界有不少人將「會哭會笑」視為好演技，他也完全不認同，「很多人以為會哭、很快掉眼淚就是好的表演，但眼淚只是最基本的煽動。如果演員不哭，卻讓觀眾嘩嘩掉淚，又或者演員哭了，能讓觀眾難受幾天，才是嚮往的表演。」

秦昊的專業有目共睹，他之前為了「漫長的季節」龔彪一角，刻意增胖，在伊能靜以為他大概一輩子也瘦不回來時，他卻只花了五天時間就瘦了一圈、剃了平頭說要去拍坐牢的戲。