我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

「怒潮」拚死求生 王大陸被操到吐 導演：可能平時運動很少

記者陳建嘉／綜合報導
張家輝拍「怒潮」多次受傷。(圖／車庫提供)
張家輝拍「怒潮」多次受傷。(圖／車庫提供)

阮經天帶來全新動作新片「怒潮」飾演無惡不作的黑警，與另兩位主角張家輝、王大陸有不少對打戲，回想當時拍片場景，他忍不住爆料動作指導有好幾次把他和張家輝、王大陸操到吐出來，「他不是要故意要整我們，他是希望我們能夠記得那種拚死的感覺，希望你是求生，而不是打出一些漂亮的招式」。

而在一段「清理」貧民窟的戲裡，阮經天甚至有對小孩和老人動粗的戲碼，他坦言不喜歡對小孩動粗，但如果可以一次過關，不要讓對方難受，他覺得這是對其他演員的尊重，其中最讓他感動的是有一個較為年長的臨時演員，「因為他年紀有點大，我很怕他受傷，他很真誠地看著我說，小天，沒關係，我們一次就把它做好」。

至於「怒潮」拍攝難度最高的，導演馬浴柯坦言是最後的碼頭大決戰，包含文戲在內一共拍了13天，三方人馬展開大亂鬥的倉庫其實是搭出來的，因為各種因素沒搭屋頂，原本可以用鏡頭設法避開，但不巧遇上颱風，「颱風下雨就避不開了，往裡面灌水了，所以那場戲是拍得最痛苦的」。

據悉，「怒潮」是馬浴柯醞釀十年的作品，身兼編、導、演三職，過程漫長但他認為「享受大過於痛苦」。投身業界20多年，多是擔任演員，馬浴柯坦言第一次執導壓力不小，不過一開拍就放鬆下來，和劇組玩得很開心。

全片是部關於復仇的動作大片，因此演員在開拍一個月前都進組密集訓練。被問及誰的體能最差，馬浴柯笑說自己從小練散打有基底，張家輝經驗豐富，阮經天練得勤又瘋，體能讓他們最羨慕，反倒年齡最輕的王大陸得好好鍛鍊一下，「可能平時運動很少」。

阮經天在「怒潮」裡演一個無惡不作的黑警。(圖／車庫提供))
阮經天在「怒潮」裡演一個無惡不作的黑警。(圖／車庫提供))

上一則

陳奕迅現身香港茶檔 和他搭肩合影「笑得比粉絲還開心」

下一則

認愛一年吐情傷 王淨拍「殺人」戲很有感

延伸閱讀

王大陸認新歡 「天天都是情人節」

王大陸認新歡 「天天都是情人節」
分手大馬女神？王大陸認了戀愛腦「天天都是情人節」

分手大馬女神？王大陸認了戀愛腦「天天都是情人節」
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
觀影說劇／阮經天投身「怒潮」 用最溫柔的情感拍最狠的戲

觀影說劇／阮經天投身「怒潮」 用最溫柔的情感拍最狠的戲

熱門新聞

馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

2024-01-01 16:43
曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

2024-01-04 08:00
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

2023-12-30 20:33
大陸男星王一博5年前舞蹈動作，被稱是科目三的鼻祖。（取材自微博）

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

2023-12-29 23:02
周海媚(左)與呂良偉曾經有過一段婚姻。(取材自微博)

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

2023-12-31 20:31
安琪莉娜裘莉對好萊塢不滿到被傳想要離開。（路透資料照片）

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

2024-01-01 14:39

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊