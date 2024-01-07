「怒潮」拚死求生 王大陸被操到吐 導演：可能平時運動很少

張家輝拍「怒潮」多次受傷。(圖／車庫提供)

阮經天帶來全新動作新片「怒潮」飾演無惡不作的黑警，與另兩位主角張家輝、王大陸有不少對打戲，回想當時拍片場景，他忍不住爆料動作指導有好幾次把他和張家輝、王大陸操到吐出來，「他不是要故意要整我們，他是希望我們能夠記得那種拚死的感覺，希望你是求生，而不是打出一些漂亮的招式」。

而在一段「清理」貧民窟的戲裡，阮經天甚至有對小孩和老人動粗的戲碼，他坦言不喜歡對小孩動粗，但如果可以一次過關，不要讓對方難受，他覺得這是對其他演員的尊重，其中最讓他感動的是有一個較為年長的臨時演員，「因為他年紀有點大，我很怕他受傷，他很真誠地看著我說，小天，沒關係，我們一次就把它做好」。

至於「怒潮」拍攝難度最高的，導演馬浴柯坦言是最後的碼頭大決戰，包含文戲在內一共拍了13天，三方人馬展開大亂鬥的倉庫其實是搭出來的，因為各種因素沒搭屋頂，原本可以用鏡頭設法避開，但不巧遇上颱風，「颱風下雨就避不開了，往裡面灌水了，所以那場戲是拍得最痛苦的」。

據悉，「怒潮」是馬浴柯醞釀十年的作品，身兼編、導、演三職，過程漫長但他認為「享受大過於痛苦」。投身業界20多年，多是擔任演員，馬浴柯坦言第一次執導壓力不小，不過一開拍就放鬆下來，和劇組玩得很開心。

全片是部關於復仇的動作大片，因此演員在開拍一個月前都進組密集訓練。被問及誰的體能最差，馬浴柯笑說自己從小練散打有基底，張家輝經驗豐富，阮經天練得勤又瘋，體能讓他們最羨慕，反倒年齡最輕的王大陸得好好鍛鍊一下，「可能平時運動很少」。