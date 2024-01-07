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周慧敏罕見曬摟夫合照 慶祝結婚15周年…她這麼度過

娛樂新聞組／即時報導
「玉女掌門人」周慧敏風采依舊。(取材自 Instagram)
「玉女掌門人」周慧敏風采依舊。(取材自 Instagram)

香港玉女掌門人」周慧敏近日迎來與倪震結婚15周年，她出席品牌活動時，罕見大曬恩愛，提到老公每年都會寫卡片給她，而這次的結婚紀念日，周慧敏則難得貼出與老公的合照，表示紀念日在家中工作直至深夜。

周慧敏近日露面時，穿紅色套裝的她，依舊是一頭黑長髮，讓網友訝異的是，56歲的她，臉上竟然沒有什麼歲月痕跡，依舊甜美優雅。

周慧敏在受訪時提到，近日是她結婚15周年的日子，她表示每年的紀念日其實都有收到老公倪震送的卡片，她會將卡片貼在工作室。周慧敏還說，她覺得夫妻間的浪漫最重要的是心意，就算是簡簡單單的心意她也很滿足。

結婚紀念日當天，周慧敏罕見在IG限時動態貼出了一張與老公背面的黑白照，照片中他們互相攬著對方的腰，看著大海欣賞美景，寫上，「最後，我整天都在家工作中渡過直至深夜四時。」

據悉，周慧敏1989年與倪震在電視節目中相識相戀，但卻在1993年分手，時隔三年後復合，直到2008年倪震突被爆料與女大生在夜店互動親密，讓周慧敏一度失望宣布分手，不料在兩周後兩人突然宣布結婚。

不過，婚後倪震仍多次傳出出軌，很多人都認為周慧敏是礙於倪家的背景，所以遲遲不離婚。如今，兩人迎來結婚15周年，網友大嘆不容易。

周慧敏PO出和倪震的浪漫照。(取材自 Instagram)
周慧敏PO出和倪震的浪漫照。(取材自 Instagram)

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