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與王家衛合作像談戀愛 胡歌：他希望我在「繁花」找回李逍遙感覺

世界新聞網／輯
胡歌說這次拍攝「繁花」，就像做夢一樣。(取材自新京報)
胡歌說這次拍攝「繁花」，就像做夢一樣。(取材自新京報)

王家衛執導的首部電視劇「繁花」在中國熱播，男星胡歌在劇中飾演男主角阿寶，他表示，自己從中學就開始接觸王家衛的作品，從沒想過能有機會見到他，更沒想過自己會在他的作品裡出現。「這次拍攝「繁花」，就像做夢一樣。」

新京報報導，「繁花」中王家衛營造出來的時代氛圍，也勾起了胡歌的少時記憶。比如劇中1：1復原搭建的黃河路，就讓胡歌頗為感慨：「我雖然沒有在黃河路吃過飯，但是我途經過黃河路，我印象中的黃河路就像劇中呈現的那樣，霓虹養眼，萬花如海。」

這是胡歌首次與王家衛合作。在胡歌看來，這次的合作更像是在談戀愛。「剛開始時會很緊張，很忐忑，一直在自信和不自信之間徘徊。慢慢地會發現，只要他在，你就會很安心，很像談戀愛的樣子。」

「繁花」這部劇前後共拍攝了三年，漫長的週期也影響著演員們的情緒，而王家衛則提供了穩定的情緒慰藉。「拍攝到後來，大家都處於崩潰邊緣，各方面壓力都很大。但是看著在現場精力旺盛、事無鉅細的王導，看著他每天拍完戲後還回去開會、寫劇本，所有的疲倦感一下子就消除了，感覺自己又可以了。」

王家衛曾經提點胡歌，演繹阿寶時，要有當初「仙劍奇俠傳」李逍遙的感覺：「我相信在那個時代，有很多年輕人和阿寶一樣，他們想在時代浪潮裡抓住機遇，通過自己的努力改變命運和人生。但經歷了起起伏伏後會發現，最重要的還是情與義。」

胡歌 繁花

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