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范冰冰又戀愛了？爆和富商新歡在香港跨年

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰(左)把弟弟范丞丞(前中)P圖成全家福。(取材自微博)
范冰冰(左)把弟弟范丞丞(前中)P圖成全家福。(取材自微博)

中國女星范冰冰在2018年爆出陰陽合約，遭演藝圈封殺，隔年傳出與未婚夫李晨分手。近年來，范冰冰積極尋求復出，在感情世界也很精采，繼金融業副總裁男友郭岩峰後，她的新對象是在香港做生意的中國富商，兩人日前還傳出到香港跨年約會。

綜合媒體報導，范冰冰先前受訪表示，2024年新願望是找到新男友，暗指與金融業男友郭岩峰分手。據悉，范冰冰去年年初一度傳出與郭岩峰情定終身，但傳兩人戀情一直得不到范冰冰的父母同意，范冰冰於是斬斷情絲。

近日，范冰冰在社交平台PO出帶著爸媽到香港跨年的照片，三人並開心搭遊艇。

照片中可見，范冰冰穿著喜氣的酒紅色改良式旗袍，和爸媽一起合照，她還特地將缺席的弟弟范丞丞身影P上，呈現全家「大團圓」。

據了解，范冰冰這趟香港行，其實主要是為了將新男友介紹給父母，而這位新歡據傳是在香港從事金融生意的中國富商。

范冰冰在去年年底受訪時，被問到對2024的展望時，她回答「交個男朋友吧」，引發全場笑聲不斷，她後來是開玩笑，但還是表示會努力交個男朋友，等同宣告恢復單身身分。如今爆出疑似有了新對象，網友紛紛獻上祝福，「希望這次能修成正果」、「加油，趕快把自己嫁掉」、「2024願望成真了」。

范冰冰的感情世界一向備受關注。(取材自微博)
范冰冰的感情世界一向備受關注。(取材自微博)

范冰冰 香港

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