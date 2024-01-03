楊紫瓊交手錢復帥孫 戲外曬「嬰兒腳ㄚ照」喊幸福

錢裕揚(右)和飾演媽媽的楊紫瓊在片中都有精采打戲。（圖：Netflix提供）

奧斯卡 影后楊紫瓊 在以台灣為背景的Netflix黑道家庭喜劇影集「孫家兄弟」（前譯：兄弟之道）飾演深藏不露的母親，而飾演她兩位兒子的正是前監察院長錢復的帥孫錢裕揚，以及新生代男星李松璞，他們首次與楊紫瓊合作，對於「媽媽」讚不絕口。

楊紫瓊開心分享當奶奶的喜訊，曬出孫子的腳丫照。（取材自Instagram）

戲裡戲外都家世顯赫的錢裕揚坦言這次角色讓他感覺威風，還能和楊紫瓊合作，讓家人也引以為傲，他說：「就算這麼有經驗這麼有名，可是每一天到片場還是一樣，把我們當作朋友，能夠跟她合作真的是非常難忘的經驗。」李松璞則大讚她好相處，「她非常親切和熱情，光是和她一起待了10分鐘，就覺得好像已經認識她很多年，她就是有這樣的魔力。」

由於劇中打戲不少，楊紫瓊也給了不少建議，錢裕揚說：「我記得我們第一天碰面的時候，她就跟我說『你不要這麼認真，就放輕鬆一點！』」李松璞在劇中則飾演台灣之子，他坦言：「還沒有機會造訪台灣，但我一定會很快去台灣。」錢裕揚則表示，一定要帶他到處走走。

另外，與法拉利前總裁尚陶德 愛情長跑19年的楊紫瓊，去年7月在瑞士日內瓦完婚，12月時回家鄉馬來西亞辦婚宴，昨在社群無預警捎來好消息，曬出嬰兒小腳照，開心直呼「2024元旦的小小奇蹟，我們是如此幸福」，據了解，這個孩子是尚陶德獨子的寶寶，楊紫瓊也難掩初當奶奶的興奮。