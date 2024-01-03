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相隔10年 張敬軒重奪「最愛男歌手」

娛樂新聞組／綜合報導
張敬軒相隔10年重奪「我最喜愛的男歌手」。（取材自微博）
張敬軒相隔10年重奪「我最喜愛的男歌手」。（取材自微博）

香港男歌手張敬軒相隔10年，在「2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」重奪「我最喜愛的男歌手」，他拿跑馬拉松作比喻，說等了10年算是自己的「全馬」，新一年有個好開始；他還憑「隱形遊樂場」贏得「至尊歌曲大獎」。

綜合香港01、香港文匯報報導，現年42歲的張敬軒，是近十年撐起香港樂壇男歌手門面的代表人物，他在2001年出道，出過大量燴炙人口的歌曲，包括「斷點」、「笑忘書」、「餘震」、「酷愛」和「櫻花樹下」等等。其中，「酷愛」在2007年奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」和2018年奪「百年樹木」奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。

而張敬軒繼2014年後，今年再獲得「我最喜愛的男歌手」獎，闊別10年重奪此獎，張敬軒不認為相隔很久，並以馬拉松作比喻，認為每個人所行的路程也不一樣：「在我而言，過程不重要，最重要是有獎；並且我視這個獎項為目標而不是指標，不會認為自己得了這個獎就是最受喜愛，反而覺得這次是因為有很多受喜愛的男歌手沒有入圍，所以他們的粉絲給我投票，集腋成裘下，成為我這個中年男人的僥倖，亦有成就我2024年贏在起跑線的感覺。」

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