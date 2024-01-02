孟子義跨年晚會大走音 「真唱」精神獲網讚

孟子義雖然大走音，但勇敢「真唱」的精神獲得不少網友支持。(取材自微博)

曾參演電視劇「射鵰英雄傳2017」，被封為「最美穆念慈」的中國女星孟子義，2023年最後一天登上江蘇衛視跨年晚會，與資深歌手周華健等人一同合唱「讓我歡喜讓我憂」，卻因嚴重走音遭到網友砲轟。事後她在微博 向周華健道歉，但她勇敢「真唱」的精神獲得不少網友支持。

當晚雖然是六人大合唱，仍掩蓋不了孟子義的「魔音」，走音現象藏都藏不住，節奏上也比其他人慢半拍，被網友狂轟「車禍現場」、「耳朵流產」。還有人喊話要周華健報警，「這是工傷」。

但這段表演意外拿到1.9538最高收視率。事後孟子義在微博發文道歉，「對不起周華健大哥，對不起大家，我真的盡力了，新年快樂！」

對於江蘇衛視請不擅長歌唱的孟子義登台「獻醜」，有網友分析這是別有用心，「江蘇衛視主打真唱，明知道孟子義五音不全，還邀請來，這還不明顯嗎，要的就是話題度」。

不少觀眾在輿論的引導下，紛紛將注意力放到「真唱」上了，有人誇孟子義可愛，「唱成這樣還敢出來唱」，也有網友讚她「至少比假唱的好」。而孟子義面對走音的真誠態度，也意外刷了一波好評。