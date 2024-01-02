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梁朝偉、劉嘉玲新年舉杯耍浪漫 網：活久見

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲曬出她跟梁朝偉的合照，慶祝新年到來。(取材自微博)
劉嘉玲曬出她跟梁朝偉的合照，慶祝新年到來。(取材自微博)

港星劉嘉玲於2024年的第一天，在個人社交平台上曬出了她跟梁朝偉的合照，並配文「happy new year to my dear friends！」畫面中，兩人依偎舉杯望向鏡頭，甜蜜模樣讓不少網友欣羨不已。還有人說，兩人罕見耍浪漫，真是「活久見」。

照片中可見，劉嘉玲穿著銀白色亮片外套，搭配黑色皮褲，相當幹練，最吸睛的還是閃閃發亮的鑽石項鍊與耳環，一身珠光寶氣的模樣，盡顯貴婦風範。梁朝偉則維持一貫的休閒風，低調中不失帥氣。

他倆似乎是站在建築物的頂樓陽台，背後的高樓大廈燈火點點，加上燦爛煙火，在夜空中顯得特別耀眼。兩人一同舉杯望向鏡頭，迎接新年到來。

眾所皆知，梁朝偉和劉嘉玲愛情長跑20年，終於在2008年前往不丹舉行浪漫婚禮，是華人演藝圈中的銀色夫妻。去年曾有傳聞梁朝偉秘戀25歲的大陸歌手程瀟，更誇張說有私生子，但兩人用實際行動打破傳聞。

不過，有眼尖網友發現一個亮點，意外轉移視線焦點。該網友指，「梁朝偉你怎麼這麼多件這種款的衣服啊」。另一網友就回應說，這個款式有長袖、短袖及毛衣。相關發文逗樂不少網友。

梁朝偉 不丹 華人

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