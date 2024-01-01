跨年晚會假唱、跑調不夠看 張天愛、孫怡、喬欣手撕渣男成亮點

張天愛(左)、喬欣(中)、孫怡三人聯手撕渣男。(取材自微博)

告別2023年，央視、湖南、浙江、江蘇、東方、北京等各大電視台都舉辦了跨年晚會，群星匯集，十分熱鬧。不過，晚會開播後，「跑調」、「難聽」、「假唱」等關鍵詞陸續登上熱搜，網友吐槽聲不斷。

湖南衛視率先引起網友熱議的就是張天愛、孫怡、喬欣三人組成「失戀復仇者聯盟 」，合唱「劈你的雷正在路上」，手撕渣男，大玩冷幽默。其中，張天愛還穿著婚紗，冷酷的眼神，彷彿復仇新娘。

三人的舞蹈設計也滿是「甩掉渣男」戲劇感，讓網友忍不住調侃，「楊洋、徐開騁、董子健應該汗流浹背了吧」，還有人說這是跨年晚會中最精采的一個表演了。

晚會上，「假唱」也是網友議論焦點。

關曉彤因為聲音太尖，被質疑假唱。(取材自微博)

關曉彤在浙江衛視演唱「晚風遇見你」，因為聲音太尖，被質疑假唱；白鹿唱「說愛你」時，歌聲動人，但被質疑口型對不上；古力娜札唱「眉飛色舞」不論麥克風遠近，聲音都沒變化，也陷入假唱疑雲。

江蘇衛視晚會上，TFBOYS的王俊凱和王源，也被吐槽氣息不穩、破音、走調，唱得難聽；憑藉「封神」大火的于適，在晚會上扯著嗓子嘶吼，非常賣力，仍難逃跟不上節拍、走音等批評，徹底翻車。

另外，六台的收視率也出爐了，龍頭老大央視以3.6%開盤，20分鐘就達到5.3%，可惜後勁力不足，自5.3%後就一直下滑，到11點時已跌到1.6%。湖南衛視則一路收視穩定，微博 上的話題討論度也是極高，可謂當晚最大贏家。