我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

胡歌妻子被發現客串「繁花」網讚：氣質不輸女主

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

王家衞執導，胡歌馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等人主演的電視劇「繁花」日前開播，有眼尖網友中發現，在第一集中，胡歌找陳龍借錢的那場戲中，胡歌老婆黃曦寧出鏡了，角色雖然沒有台詞，也沒有完整的正面鏡頭，但清秀的側臉還是逃不出網友的「法眼」。

香港01報導，「繁花」講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事，並以1990年代剛開始改革開放的上海為故事背景，胡歌與三位女主角各自發展出玄妙的關係與感情線。除了馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾外，「繁花」不少客串女演員亦非常亮眼，包括吳越、林熙蕾、王菊與鄭希怡，其中最讓人意外的是胡歌的妻子黃曦寧。

胡歌的妻子黃曦寧（左）以側面於「繁花」中亮相。(視頻截圖)
胡歌的妻子黃曦寧（左）以側面於「繁花」中亮相。(視頻截圖)

黃曦寧是出現在菜市場的群眾演員之中，當時，胡歌踩著單車呼嘯而過，黃曦寧手中的柳橙被撞得撒向空中，雖然鏡頭稍縱即逝，但仍被眼尖網友捕捉住。有網友說，黃曦寧五官清秀、額頭飽滿，加上燦爛的笑容，辨識度相當高。

有網友直呼，黃曦寧氣質不輸三位女主角，若出道的話，必定能大紅，並紛紛稱讚胡歌「好眼光」。

據悉，胡歌的妻子黃曦寧曾任胡歌的執行經紀，二人則於2022年9月21日登記結婚。由於妻子為圈外人，胡歌一直未有公開婚照，低調保護妻子。

胡歌 馬伊琍 香港

上一則

SBS演技大賞成「李善均緬懷典禮」？ 網罵翻

下一則

續集電影2024爭鋒 功夫熊貓、沙丘、微笑…粉絲敲碗

延伸閱讀

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主
胡歌新戲「繁花」開播 王家衛口碑兩極 這點被吐槽最多

胡歌新戲「繁花」開播 王家衛口碑兩極 這點被吐槽最多
「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？
胡歌資助的女孩成中科院博士？後援會否認

胡歌資助的女孩成中科院博士？後援會否認

熱門新聞

IU(左)、李善均主演經典韓劇「我的大叔」曾感動無數劇迷。(取材自豆瓣電影)

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

2023-12-28 01:25
大陸男星王一博5年前舞蹈動作，被稱是科目三的鼻祖。（取材自微博）

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

2023-12-29 23:02
韓星李善均涉毒案件撲朔迷離。（視頻截圖）

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

2023-12-26 21:42
唐嫣的上海話台詞獲讚。(取材自微博)

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

2023-12-27 20:35
圖／翻攝自YouTube

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

2023-12-22 17:43
劉詩詩回歸古裝劇，依舊美麗之外還更添颯爽。（圖：iQIYI國際站提供）

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

2023-12-25 20:32

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬