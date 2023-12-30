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因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

娛樂新聞組╱即時報導
謝玲玲為「永遠的婆婆」林余寶珠慶祝99歲生日。（取材自IG）
謝玲玲為「永遠的婆婆」林余寶珠慶祝99歲生日。（取材自IG）

以「婉君表妹」出道走紅的67歲資深女星謝玲玲，1980年嫁給香港巨富林百欣次子林建岳，生下2子3女，未料因王祖賢介入，於1995年離婚。兩人雖仳離28年，但林建岳母親林余寶珠始終力挺謝玲玲，更稱她是永遠的兒媳。日前林老太過99歲大壽，謝玲玲依照往年慣例替她慶生，並曬出合影甜喊她「永遠的婆婆」。

謝玲玲日前在IG分享慶生合影，相片中謝玲玲與林余寶珠搭膊合照，又與舉杯慶祝，林余寶珠雖已99歲，依然精神奕奕。謝玲玲寫下：「我永遠的婆婆99歲白壽。她的智慧和堅強讓我感到無比的敬佩，精彩的人生和經驗讓我受益匪淺。您的愛讓我感到溫暖和幸福，您的支持和鼓勵是我前進的動力。九十九載歲月如歌，唱響人生；一生康健，永享幸福。祝九十九歲壽星福如東海，壽比南山！」可見兩人雖然做不成婆媳，但感情依舊深厚。

謝玲玲在第一部瓊瑤小說改編電影《婉君表妹》扮演小婉君，我見猶憐的模樣和出色的演技讓她立刻成為國片影壇搶手童星。長大之後除了是中視連續劇當家花旦之一，也在瓊瑤自組影片公司後拍攝的《月朦朧鳥朦朧」、《雁兒在林梢」和林青霞雙掛女主角，事業發展正好，卻在23歲遠嫁香港，走入家庭。

當年林建岳與王祖賢婚外情和謝玲玲鬧離時，林余寶珠相當疼惜謝玲玲，「我們林家只有一個媳婦謝玲玲，是明媒正娶進門的媳婦，不可能有第二個林家媳婦，任何女人我只當兒子是叫「雞」，玩玩就算。」

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