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楊冪演村婦拚轉型 被酸模仿另一頂流小花

娛樂新聞組╱即時報導
楊冪是時尚女王。(取材自微博)
楊冪是時尚女王。(取材自微博)

大陸女星、時尚女王楊冪力拚轉型，盛傳她接下聚焦女性成長的群像戲「萬物生」，是描述農村的現實題材，卻被取笑是在模仿趙麗穎在「幸福到萬家」的轉型戲路，企圖通過扮演村婦獲得演技的認可。楊冪才在電影「醬園弄」的番位競爭輸給趙麗穎，現又被酸是學人精，兩朶頂流小花的競爭愈來愈激烈。

楊冪之前「謝謝你醫生」、「愛的二八定律」兩部戲，反應皆不理想，她在今年離開經紀公司「嘉行」獨立後目前她手邊除了與趙又廷二搭的古裝商戰劇「女商」外，就是與歐豪搭擋、改編自暢銷小說「繾綣與決絕」的「萬物生」即將開拍，該劇，以土地變遷為背景，展現農民求生存求發展的艱辛歷程，是一部主旋律正劇，會上央視播出」。這也是楊冪首次挑戰農村題材，無論是劇情、人設對她都是一大挑戰。傳楊冪已在山東莒南縣體驗生活，預計明年1月底開機。

趙麗穎因演「幸福到萬家」村婦，演技獲肯定。（取材自微博）
趙麗穎因演「幸福到萬家」村婦，演技獲肯定。（取材自微博）

不過影藝業界認為，楊冪這回洗盡鉛華扮演農婦，難免不讓人聯想到是在與趙麗穎較勁，畢竟趙麗穎搶先一步靠「幸福到萬家」的農婦角色轉型成功，對於楊冪模仿趙麗穎的轉型之路，其實並不看好。

楊冪這幾年一直喊轉型，但還是放棄不了流量的桎梏，只是每次面對一些大型活動邀約，如愛奇藝尖叫之夜，GQ盛典等等，她無一缺席，無法安分拍戲，導致轉型失敗，到頭來還是回頭去演偶像劇。

楊冪 趙麗穎 趙又廷

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