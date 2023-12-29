劉強東妻子二胎 網傳是試管雙胞胎疑入籍英國

「奶茶妹妹」章澤天在倫敦動物園被偶遇帶兩個娃出遊。(取材自微博)

中國網紅「奶茶妹 妹」章澤天 嫁給身價上億的CEO劉強東後，相差19歲的兩人婚姻生活始終受到關注。12月26日，有網友在倫敦動物園偶遇章澤天帶兩個娃出遊，兩個阿姨各抱著一個小孩子，網友描述「兩個寶寶穿得一模一樣，看起來十個月大，長得一樣，大機率是雙胞胎」，早前有網傳章澤天的二胎為試管雙胎。從照片可以看出產下二胎的章澤天依然少女感滿滿，穿著白色羽絨服，搭配黑色棒球帽，看起來像個女大學生。

綜合媒體報導，電商巨頭京東創始人劉強東在美國被控性侵案，2022年10月2日宣布和解收場後，劉強東同時報喜，妻子章澤天宣布迎來二胎的喜訊。2022年9月，有網友曬出在明尼蘇達州明尼阿波利斯市偶遇劉強東夫婦一起逛超市的照片。照片中，章澤天身穿條紋針織裙，孕肚明顯，疑似已懷上第二胎。照片中，章澤天和劉強東站在超市前選購。劉強東穿著一套休閑運動服有點小肚腩，頭髮前額明顯發白，而章澤天穿一件條紋緊身裙身材骨感，除了明顯的孕肚之外，四肢看起來沒有一絲贅肉。

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

據報導，2023年2月1日，章澤天被曝在英國倫敦產下二胎兒子。此後半年，奶茶妹妹很少在公眾場合露面。2023年9月5日，有網友在歐洲小國馬耳他偶遇奶茶妹妹章澤天喝下午茶，和她一起同行的還有她7歲的女兒，以及一位白皮膚的外國女子，疑似女兒的家庭教師。

今年母親節 時，章澤天慶祝文案中也寫了「triple love」（三倍的愛），當時被猜測懷三胎，不過評論區有人透露，劉強東章澤天二胎是雙胞胎男孩，當時網上的一個爆料訊息：章澤天二胎是試管做的雙胎兒子。當時劉強東和章澤天都沒有正式回應過，甚至連二胎的性別都沒有透露。日前傳章澤天幫7歲女兒看倫敦學校，她本人看來好像要定居倫敦，另網上也傳，劉京東和章澤東這對雙胞胎兒子已入籍英國。