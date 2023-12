盤點2023陸港娛圈大事 楊紫瓊奧斯卡封后、章子怡離婚

楊紫瓊以「媽的多重宇宙」獲得最佳女主角,成為首位亞裔奧斯卡影后。(歐新社資料照片)

2023年結束了,今年中國與香港 影藝圈發生了哪些大事?有哪些明星步入禮堂或分道揚鑣?有誰鬧出醜聞?又有誰被封殺?一起來盤點。

楊紫瓊 首位華人奧斯卡影后

楊紫瓊不負眾望,憑藉「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)精采演出成為第一位登上奧斯卡影后的亞裔演員。

楊紫瓊在亞洲早已是家喻戶曉的明星,卻直到59歲才藉由這部作品贏得在好萊塢電影擔綱主角的機會。而奧斯卡則是花了95年,才把最佳女主角獎頒給一位亞洲演員。

現年60歲的楊紫瓊也是繼非裔女星荷莉貝瑞(Halle Berry)2002年以「擁抱豔陽天」(Monster's Ball)登頂以來,影史上第2位獲頒這項殊榮的非白人女性。

鄭秀文 七度叩門終於封后

鄭秀文7年角逐、10次入圍香港金像獎,今年總算以「流水落花」拿下影后。

鄭秀文在電影「流水落花」大素顏試驗寄養家庭媽媽,自然演技深得影迷的心,也為她拿下香港金像獎影后,當天獲獎時講到:「我想跟天下有夢想的人說,記住我這一刻的畫面,夢想是給永不放棄的人!」致詞令人動容。

距離西元2000年首度以「孤男寡女」提名「最佳女主角」,時隔23年後,鄭秀文從老搭檔劉德華手中接下獎座,她感動到大哭不已擁抱劉德華,劉德華也感性告白:「沒什麼跟妳講 ,只想跟妳說,我愛妳。」

鄭秀文憑電影「流水落花」角色奪得香港電影金像獎最佳女主角。 ( 中新社資料照片)

那英 捲好聲音黑箱作業

李玟生前為「中國好聲音」學員抱不平卻被節目組欺負,一段9分鐘控訴錄音檔聽得讓人憤怒心碎,導致該節目暫時停播接受調查,而擔任該節目導師的那英也被指有黑箱內幕,成為眾矢之的,傳出被湖南衛視切割,她在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被消失,引起熱議。

更被發現那英的微博帳號已停更5個月,最新一則貼文停在7月為「中國好聲音」的宣傳發文,諸多跡象被認為是遭到軟封殺。

那英遭軟封殺。(取材自微博)

Baby 看瘋馬秀慘遭封殺

Angelababy(楊穎)趁著前往巴黎參加時裝周空檔,順便欣賞BLACKPINK泰籍成員LiSA瘋馬秀,慘遭抨擊更被中國官媒封殺,央視旗下「央視三農」刪除所有與Angelababy相關貼文, 之後更爆出被節目「奔跑吧」和「聽說很好吃」封殺。

Angelababy陷入瘋馬秀爭議之後,常駐多年的節目「奔跑吧」宣布Angelababy因為行程衝突而缺席錄製,不過有網友公開了跑男的最新家族表,發現上面並沒有Angelababy的照片,但同樣未參與錄製特別季的宋雨琦仍有在上面。

Angelababy因為看瘋馬秀遭封殺。(取材自微博)

陳飛宇 不雅床照波及票房

中國名導陳凱歌之子陳飛宇與女網紅「是亦琳吖」床照2月間被曝光。據悉,陳飛宇2021年就已經跟她在一起了,曾多次在長沙某高檔酒店開房。

媒體經仔細對比床照中男生的耳朵、嘴角的痣,應是陳飛宇本人。從床照中酒店環境,也跟網上能看到的長沙某酒店內的裝飾一樣。流出的床照疑似都是「完事」後,男女全都是裸著身體,身旁的女子,看似拿著手機拍下自己和陳飛宇的合照。

陳飛宇頂著星二代的光環出道時飽受爭議,雖然手握飛天資源卻一直表現平平,直到2022年演出電視劇「點燃我,溫暖你」中飾演李峋一角,人氣衝破天際。但床照事件後,他和周也主演的愛情電影「倒數說愛你」票房慘淡。

陳飛宇被爆出與女網紅的床照。(取材自微博) 陳飛宇(左)被爆出和女網紅的床照。(取材自微博)

蔡徐坤 爆一夜情人設崩壞

中國頂流偶像歌手蔡徐坤6月間被網友公開爆料,表示一名女子在2021年與蔡徐坤發生一夜情,一個月後懷孕,蔡徐坤得知後讓其墮胎,女方獨自去醫院流產。蔡徐坤的母親認為此女有意設圈套敲詐,並雇人對女子進行跟蹤,在其家門口安裝針孔攝影機,被發現後都鬧到了派出所進行調解。蔡徐坤偶像形象直接崩壞。

10月間,蔡徐坤在馬來西亞復出開唱,他在台上跟粉絲聊真心話,表示大家都是人,他也是,「我也是人呢,我也有需求,我也有我的喜好,我也有很多可能你們不了解我的一面對不對?」此番言論掀起網友吐槽「可是他不是談戀愛,他是一夜情啊」、「需求這兩個字他是怎麼說的出口的。

蔡徐坤因一夜情翻車。(取材自微博)

章子怡 離婚原因眾說紛紜

影后章子怡和汪峰10月爆出結束8年婚姻,震驚娛樂圈,關於兩人離婚原因眾說紛紜。

章子怡聲明寫道:「經歷了八年婚姻的我們經過慎重考量與商議,決定解除婚姻關係,未來將以親人身分共同扶養、陪伴孩子們長大,依舊是孩子最信任的父母,我們換一種方式來讓彼此更好成長。」

這是章子怡第一次離婚,汪峰則是第三次。據知情人士透露,朗人分手原因主要是章子怡私下過於放縱,追求享樂,忽略了家庭;但知名狗仔葛斯齊則爆料,兩人分手主因是汪峰愛賭博。

兩人的財產問題也引起網友熱議,據傳兩人共同財產有35億元(人民幣,下同,約4.8億美元)。但喜劇演員趙本山的徒弟劉一飛,在直播爆料章子怡只拿到五分之一,大約7億人民幣,其餘28億元都是汪峰的,網友這才驚覺汪峰財力驚人,是演藝圈的「隱形富豪」。

汪峰、章子怡離婚。(取材自微博)

林嘉欣 影后結束12年婚姻

現年44歲的「金馬影后」林嘉欣,7月間驚爆與結婚12年的香港導演袁劍偉離婚,消息一出,震驚不少網友。

林嘉欣在社交平台發文,「在經過12年的婚姻生活後,我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率,我們曾共同努力去面對這個變化。然而,我們過去、現在,並且將來永遠都是一個家庭…我們的孩子是我們的首要和最重要之務,我們將繼續共同合作來撫養他們。對於彼此的未來,我們真摯地希望一切都好…」

有傳林嘉欣和丈夫是因育兒和金錢問題成離婚導火線,她本人澄清,兩人是因價值觀不同分開。

林嘉欣與導演袁劍偉先前一直給人恩愛感覺,是圈中公認的模範夫婦,離婚後兩人共同撫養女兒,為照顧兩女兒也常常與前夫聯絡。她透露,離婚前一家四口曾開家庭會議,女兒曾因接受不了而爆喊,後來比大人更快適應父母分開;女兒們也發現父母分開住,各自開心很多,「最好就是袁導演與我的關係沒有令兩個小朋友留任何缺失,這是最關鍵的」。

林嘉欣結束12年婚姻。(取材自Instagram)

胡歌 告別光棍結婚當爸

新年一開春,中國40歲戲劇男神胡歌就宣布好消息,在微博上PO文:「我當爸爸啦,母女平安,向大家報喜。」並透露另一半「不是公眾人物」,「為了讓孩子順利誕生,喜訊隱而未宣,望大家多多包涵。」也感嘆瞞婚這一年「諸多不易」,消息一出讓粉絲又驚又喜。

胡歌文中感性表示:「入行整20年,感謝大家陪伴我一起成長,此刻我將和你們共同邁向人生的下一個階段,希望大家能夠給予我更多的支持和理解。」、「新年送上一份驚喜,祝大家兔年平安健康,萬事如意。」

胡歌還透露第一次抱到女兒的感覺,他分享:「就像抱一塊豆腐,我就不敢動了,就怕一晃就把她晃壞了。」此外,胡歌談到女兒竟然舌頭打結,網友笑說他的反應很真實,並笑他一定是個「女兒奴」。

胡歌的老婆外傳是小他11歲的助理經紀人黃曦寧,外貌神似楊冪、林依晨綜合體。一路以來從胡歌身邊的造型助理獲得他信任,升任執行經紀人,應該是日久生情,成為女友晉升老婆,被網友稱為「勵志典範」,而不少兩人昔日同框照也一一曝光。

胡歌40歲結婚當爸。(取材自微博)

何超蓮 相愛4年情歸竇驍

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與男友竇驍於2019年公開認愛,兩人拍拖近4年終於修成正果,於今年4月在峇里島舉行世紀夢幻豪華婚禮。

31歲的何超蓮是已故澳門賭王何鴻燊與三房太太陳婉珍的次女,被封為香港最美名媛的她,曾與吳克群愛得轟轟烈烈,但於2015年底宣布結束4年情。

之後,何超蓮與中國男星竇驍於2019年公開認愛,兩人拍拖近四年以來一直愛得甜蜜,經常高調曬愛公開放閃,更早已展開了半同居生活,感情非常穩定,竇驍還被網友戲稱是「豪門贅婿」。

雖然月前兩人突然變得低調,鮮有公開曬合照與互動,更屢傳分手,不過超蓮今年1月已公開否認分手之說,在2月的情人節還於社交網曬出與竇驍在雪地的旅遊合照,以行動來粉碎分手謠言。