「非誠勿擾」最終章 要影迷相信愛情

「非誠勿擾3」由原班人馬葛優（見圖）、舒淇主演。（取材自豆瓣電影）

電影「非誠勿擾３」近日發布終極預告與海報，陪伴影迷15年的國民級愛情IP終於迎來大結局，葛優、舒淇攜手演繹四季三餐兩人一生。電影由馮小剛執導，原班人馬葛優、舒淇領銜主演，範偉、李誠儒、岳雲鵬、常遠主演，姚晨、關曉彤、鄔逸聰友情出演。

齊魯晚報報導，作為「非誠勿擾」系列最終章，秦奮(葛優飾)和笑笑(舒淇飾)終成眷屬，但蜜月還沒度完，笑笑便跟著公益組織去全世界保護環境，一走多年沒回來過。2031年，老范(范偉飾)研發出能亂真的AI 機器人。為解秦奮的相思之苦，老范幫秦奮訂製了一個智能人笑笑。

獨自等待笑笑歸家的秦奮，在歷經10年的孤獨漫長歲月後，逐漸淪陷在完美AI設定的機器人笑笑的陪伴中，他把「她」當作她。預告片中，直到姚晨飾演的芒果前來探訪，把酒敘舊間一句話打破了這一虛擬的幸福，「機器人再好，那也是機器人，溝通再順暢、再默契，那不也是程序設定的嗎？」

AI能設定愛？機器人是否能取代真人？愛情是否會轉移？這是「非誠勿擾３」的核心矛盾點，也是愛情的終極問題，更映照著時代之變。

報導指出，喜劇的核心是悲劇，好的喜劇讓人歡笑之餘有反思、有追問。「馮氏喜劇」中，不只插科打諢似的幽默，也有關於人生問題的求索。「非誠勿擾1」中，在一系列幽默搞笑的劇情結束後，以女主角笑笑跳海自殺未遂結尾。

報導稱，「非誠勿擾2」中，影片以一場離婚典禮開始，片中設置了李香山生前追悼會，增加了厚度和深度，讓故事不再浮於表面。從第一部象徵溫暖開始的明媚「橙」，到第二部試婚中以誠相待的「誠」，再到第三部人生旅程的「程」。馮小剛指出，「這三部有一個共同的主題，叫做：相信愛情。不論是相信緣分，還是相信婚姻，只要是相愛的人，就算是十年也願意等。」同時，他表示想將影片作為一個測驗，期待網友在跨年看完影片後能產生自己的想法。