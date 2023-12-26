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「魯豫有約」53歲主持人爆熱戀 傳與小19歲美聲歌手同居

娛樂新聞組╱即時報導
魯豫被爆和小19歲阿雲嘎疑似同居。（取材自中華網）
魯豫被爆和小19歲阿雲嘎疑似同居。（取材自中華網）

大陸知名主持人魯豫遭知名娛記「追瓜少年阿飛」爆料，與小19歲的美聲歌手阿雲嘎疑似同居。

綜合媒體報導，53歲魯豫與34歲阿雲嘎戀情已傳了多年，二人屬同一家經紀公司，是同門師姐弟關係。早在2017年的時候，有眼尖網民發現魯豫、阿雲嘎經常佩戴同款飾品，小到手機殼、項鍊都「巧合」，魯豫當時正面回應「不是男女朋友，也沒婚內出軌」。

阿雲嘎是美聲歌手。(取材自微博)
阿雲嘎是美聲歌手。(取材自微博)

近日狗仔拍到魯豫深夜返回阿雲嘎所住小區的畫面。11月22日魯豫一身身穿高領衫、頭戴漁夫帽，現身生鮮超市購買食材，十分低調。買完菜後，魯豫一人進入小區單元樓，巧合的是，此處寓所跟阿雲嘎是同一個小區及同一樓棟。12月12日晚，穿著駝色大衣的魯豫乘車回小區，大約十分鐘左右，男主角阿雲嘎乘坐另一輛車回到小區門口，隨後與魯豫進了同一單元門。

據報導，魯豫記者出身，目前是訪談節目「魯豫有約」主持人，曾經訪問許多大牌藝人。魯豫以溫婉形象、親切談吐獲得觀眾喜愛。今年53歲的她有過兩段婚姻，第一任丈夫是魯豫在美國深造邂逅外籍男友，二人領證登記，但因男方背叛於1999年離婚。魯豫回國後與初戀男友朱雷兜兜轉轉走到一起，2002年結婚，但兩人後來也傳出分手。

傳出差「19歲」姐弟戀，網友紛紛驚訝表示「這兩個人我都認識，怎麼放一起我就有點不敢認識了...」、「拜託，這有一張同框嗎？」、「真的嗎？我不相信」、「我看過我覺得好離譜好奇怪結果是真的...」、「好炸裂」、「不可能吧？感覺好離譜」、「嚇死我了，這是真的麼。」

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