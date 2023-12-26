穿婚紗搭運動鞋 楊紫瓊嚴重拇趾外翻讓網友心疼

楊紫瓊(右)的腳拇指外翻，成網友議論焦點。(取材自微博)

奧斯卡首位亞裔 影后楊紫瓊 ，今年7月間與77歲法拉利前總裁尚陶德 結婚，兩人日前回到家鄉馬來西亞補辦婚禮。當天，楊紫瓊穿著好友陳彩霞為她量身打造的2套禮服，卻被眼尖網友發現，她腳上搭配的不是高跟鞋，而是一雙運動鞋，楊紫瓊的腳部舊疾再成網友議論焦點。

楊紫瓊日前在Instagram分享婚禮照片，畫面中只見她笑得非常開心，並寫下，「我在怡保，好高興有這麼多兄弟姊妹、表親、家人從世界各地回來慶祝！」其中有幾張是在家中赤腳入鏡，楊紫瓊嚴重外翻的大拇指意外成為焦點。

有網友看了說，「這個應該特別地疼」、「我的天，有點心疼」、「難怪她現在都穿鬆糕鞋了」、「還好婚禮當天沒穿高跟鞋」。

其實，早在2010年夏天，楊紫瓊嚴重的「拇指外翻」就曾引起關注。眾所皆知，楊紫瓊從小習舞，從影後更常常演出動作片，長期下來疑似因此留下後遺症，再加上工作關係需要經常穿高跟鞋，腳趾外翻自然好不了。

楊紫瓊在2019年到西班牙旅遊時不慎左腳受傷，當時小腿縫了10針，從流出的照片中可見，楊紫瓊在接受治療期間，就曝光了左腳拇趾嚴重外翻的情況。